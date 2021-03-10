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В Житомирской области рассказали о повторных заражениях COVID-19: болеют по третьему кругу

Новина українською → Среда 10 марта 2021 08:25
В Житомирской области рассказали о повторных заражениях COVID-19: болеют по третьему кругу Повторные случаи заражения зафиксированы в Житомирской области (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Житомирской области зафиксированы случаи, когда люди два раза переболевшие COVID-19 заражались и по третьему кругу.

Об этом сообщила первый заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко время брифинга, сообщает "Житомир онлайн".

По заверению чиновницы, статистику количества повторных заражений коронавируса не ведут. И по словам врачей, нет особенностей течения COVID-19 во второй раз. Таких случаев очень мало.

"Мы фиксируем единичные случаи, когда люди в третий раз заболели COVID-19", — сказала Остапченко.

Она сообщила, что больницы области, где оказывают помощь больным коронавирусом, загружены пациентами на 50%. Наибольший уровень загруженности в больницах Бердичева, Новоград-Волынского, Чуднов, Малина, Андрушевки и Житомирского района.

"Что касается Бердичева, то там загруженность коек на сегодня уже 88%. С Бердичева пока в другие медучреждения мы не госпитализировали пациентов, а с Новоград-Волынского постоянно это делаем, потому что там уже давно загруженность коек граничит со 100%, поэтому из Новоград-Волынского перевозим в областную клиническую больницу имени Гербачевского ", - отметила Остапченко.

Как мы писали ранее, новые штаммы коронавируса, которые уже были зафиксированы на территории Украины, намного опаснее и заразнее предыдущих вариантов этого заболевания.

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