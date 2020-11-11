В житомирской больнице пациенты с COVID-19 лежат в коридорах, а медперсонал спит на полу

В Житомирской области больницы, в которых лечат людей с коронавирусной инфекцией, заполнены на 66%. При этом половина медучреждений уже переполнены, а в некоторых заполняемость составляет более 100%. Мест нет и больных кладут просто в коридорах, на кушетках.

Медицинского персонала катастрофически не хватает и бывает часто, что медсестры обслуживают несколько десятков пациентов и работают по две смены подряд. Иногда медсестры спят прямо на полу. Об этом на своей странице в Facebook рассказала Ирина Яцик, которая лечилась от коронавируса в Житомире.

По словам женщины, медперсоналу приходиться очень непросто. Ведь они по 12 часов находятся в защитных костюмах и в резиновых перчатках. И так бегают весь день, а в этих костюмах становится жарко, и снять их они не могут.

Она также опубликовала фото, на котором видно, что у медработника полностью мокрая спина после защитного костюма.

Медработник в житомирской больнице (фото: facebook.com/arina.acik)

"Я ночью вышла в туалет. Перед ним на полу, обнявшись, спали 2 медсестрички. Потому что ложиться негде, каждый уголок отделения с больным, так и легли на пару минут, уставшие. В "скафандрах" и резиновых перчатках. Через секунду они вскочили с вопросом, или все "ок" у меня. Я даже сказать не смогла, кивнула. Потому что это реальность. Реальность наших больниц и врачей", - написала женщина.

Напомним, вдова умершего от COVID-19 рассказала о жутких условиях лечения в больнице Мариуполя.

Мы также писали о том, что в Харькове в больнице, которая принимает коронавирусных больных, пациенты лежат в коридоре и там нет света. Людям приходится подсвечивать капельницы телефонами.