Под Житомиром умерла самая молодая жертва COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине зафиксирован у 9 866 человек, из которых скончалось 250 зараженных. Сегодня, 29 апреля, в Житомирской области произошло еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. Умер 85-летний мужчина и 18-летний парень.

COVID-19 вызвал у мужчины с села Пески Житомирского района тяжелую пневмонию, и его организм не смог с ней справится. Парень, который стал самой молодой жертвой коронавируса в Украине, скончался от кровотечения, образовавшегося на фоне тромбоза.

Оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице. Всего в области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 10 человек. Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация.

По состоянию на 29 апреля в Житомирской области зафиксировано 357 человек зараженных коронавирусом. При этом за последние сутки врачи обнаружили только 3 новых случая этого заболевания.

Напомним, что украинцы чаще всего умирают не от коронавируса, а от других тяжелых заболеваний, включая рак, болезни сердца, сосудов и другие. Так, ишемическая болезнь сердца за январь - февраль 2020 года забрала жизни 47 211 человек, инсульт стал причиной смерти 13 471 человек, рак убил 13 307 украинцев.