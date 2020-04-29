ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Житомиром умерла самая молодая жертва COVID-19 в Украине

STYLERКоронавирус    29.04.2020 - 22:34
Под Житомиром умерла самая молодая жертва COVID-19 в Украине
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус стал причиной смерти 18-летнего парня из Житомирской области

Коронавирус в Украине зафиксирован у 9 866 человек, из которых скончалось 250 зараженных. Сегодня, 29 апреля, в Житомирской области произошло еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. Умер 85-летний мужчина и 18-летний парень.

COVID-19 вызвал у мужчины с села Пески Житомирского района тяжелую пневмонию, и его организм не смог с ней справится. Парень, который стал самой молодой жертвой коронавируса в Украине, скончался от кровотечения, образовавшегося на фоне тромбоза.

Оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице. Всего в области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 10 человек. Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация.

По состоянию на 29 апреля в Житомирской области зафиксировано 357 человек зараженных коронавирусом. При этом за последние сутки врачи обнаружили только 3 новых случая этого заболевания.

Напомним, что украинцы чаще всего умирают не от коронавируса, а от других тяжелых заболеваний, включая рак, болезни сердца, сосудов и другие. Так, ишемическая болезнь сердца за январь - февраль 2020 года забрала жизни 47 211 человек, инсульт стал причиной смерти 13 471 человек, рак убил 13 307 украинцев.

В США заявили об успешных испытаниях нового препарата против коронавируса В Днепропетровской области зафиксировали более 15 новых случаев COVID-19
Новости Украины ЖитомирКоронавирус
Lite
On Top