Под Житомиром школьника связали и изувечили в подвале. В убийстве призналась одноклассница

Парня искали всю ночь, а потом позвонили в полицию

Тело школьника находилось в заброшенном здании, его связали скотчем и нанесли множественные ножевые ранения.

Даниил не пришел вечером домой и родители кинулись на его розыски - сначала по друзьям, родным, знакомым. Телефон парня не отвечал. Утром после безуспешных поисков родные сообщили в полицию. Через три часа парня нашли мертвым в подвале "заброшки". Тело было привалено кучей кирпичей, а руки - связаны скотчем.

Про школьника рассказывают, как про спокойного, отзывчивого и работящего парня, который всегда приходил на помощь старшим и никогда не загуливался допоздна.

15-летняя школьница призналась, что готовилась к убийству

После того как полиция начала расследование убийства, выяснилось, что парень гулял вечером вместе с 15-летней одноклассницей из соседнего села. Сначала девушка сказала, что Даниил случайно упал со ступенек и умер, но потом она во всем созналась.

"Сообщила, что действительно она готовилась к убийству. С собой взяла скотч, канцелярский нож и на месте, где обнаружен труп, она и наносила телесные повреждения, которые привели в дальнейшем к смерти парня", - рассказали в полиции.

Девушка сама показала места, где спрятала орудия, которым она наносила удары.

О причинах такого страшного поступка в полиции говорят скудно. Якобы у нее были длительные напряженные отношения с одноклассником.

В селе не верят, что девушка сама могла справиться со спортивным парнем

В гимназии, где учились дети, говорят, что они не дружили, но и не враждовали. Девушка из многодетной семьи, которая считается благополучной.

В то, что школьница сам могла убить одноклассника спортсмена, в учебном заведении не верят. Выказывают сомнения и односельчане.

Если вину девушки докажут, ее могут посадить на 15 лет.

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