Под Житомиром родители сожгли родную дочь и получили денежную помощь: все детали

Родители под Житомиром сожгли родную дочь в печи (Коллаж РБК-Украина)

Родители сожгли больного ребенка в печи и почти год скрывали преступление

Родители 5-летней девочки из Житомирской области, которые сожгли ее тело в печи, получили денежную компенсацию в размере 43 тысяч гривен. Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяну Гошу.

Пятилетняя Даша с рождения страдала серьезными заболеваниями – у нее был врожденный правосторонний паралич Эрба и диплегия нижних конечностей. Ее изъяли из родной семьи, когда ей было полтора года и передали приемным родителям, так как малышку постоянно избивали мать и отчим. А через полгода Дашу решили вернуть родителям.

В августе 2018 года отчим Даши ударил девочку по голове кулаком, она упала, ударилась о металлическую кровать и потеряла сознание. Через несколько часов девочка скончалась и родители, чтобы не терять материальную помощь от государства, решили скрыть ее смерть. Мать сожгла тело дочери в печи, а пепел выбросила в водоем.

Через некоторое время волонтеры, а также приемная мама девочки, у которой Даша прожила полгода, начали беспокоиться и в дом к горе-родителям нагрянули представители различных служб. Родители признались в совершении преступления.

Как рассказали в Житомирской прокуратуре, досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения убийства 5-летней девочки в селе Листвин Овручанского района, а также по факту мошенничества и подлога официальных документов с целью получения социальных выплат, завершено.

Установлено, что отчим во время ссоры ударил 5-летнюю дочь кулаком по голове, от чего она потеряла сознание и упала.

"Мать, будучи в преступном сговоре с отцом, способствуя совершению жестокой расправы над дочерью, скрыла тело девочки. Обнаружив, что ребенок умер, отец в доме разжег огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и останки выбросил в реку", - сказано в материалах дела.

Так как родители скрыли смерть ребенка, а у нее был статус инвалидности, они подделали документы и использовали их для получения социальных выплат.

"Таким образом, по заведомо поддельным официальным документам они в течение августа 2018 - мая 2019 незаконно получили из государственного бюджета социальную помощь как малообеспеченная семья, а также пособие по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, на общую сумму более 43 тысячи гривен", - сообщили в прокуратуре.