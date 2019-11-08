Под Житомиром погиб маленький ребенок: мать быть смертельно пьяна

Под Житомиром погиб трехлетний ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Маленький мальчик лишился жизни по вине неблагополучной матери

В Житомирской области, во время пожара погиб трехлетний ребенок. Как выяснилось, пьяная мать оставила что-то на плите и уснула, что и привело к серьезному возгоранию. Детали рассказали в программе "ТСН.Ранок".

Трагедия произошла в районном центре Романов Житомирской области. Соседи увидели дым и пламя в доме, где проживала женщина с двумя маленькими детьми. Они вызвали спасателей, а сами бросились на помощь. Они вытащили из дома двух женщин, которые были без сознания. До комнаты, в которой были дети, соседи добраться не смогли.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, вынесли малышей. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, а вот трехлетний мальчик уже не подавал признаков жизни. Пострадавших женщин также доставили в больницу.

Выяснилось, что накануне трагедии женщины выпивали алкогольные напитки и скорее всего уснули, не выключив газовую плитку, на которой стояла кастрюля. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели ребенка, а также будут расследовать бездействие соцслужб, к которым неоднократно обращались соседи и сообщали, что дети находятся в неблагоприятных условиях.

"Между кроватями на полу нашли одного ребенка, второй ребенок был под диваном. Предварительно: вероятная причина пожара – нарушение эксплуатации газовых приборов. Что-то стояло на плите, и оно загорелось", - рассказал начальник Романовского районного сектора ГСЧС в Житомирской области.