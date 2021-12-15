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Под Житомиром новогодняя елка лишила света два села и чуть не убила отца 12 детей (видео)

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Житомирская область, Среда 15 декабря 2021 19:51
Под Житомиром новогодняя елка лишила света два села и чуть не убила отца 12 детей (видео) Коллаж РБК-Украина: под Житомиром установка новогодней елки на площади закончилась ЧП
Автор: Владимир Костырин

Под Житомиром в поселке Романов целая череда происшествий произошла при установке на центральной площади новогодней елки. Сначала праздничное дерево при транспортировке оборвало провода и лишило два села света и интернета, а затем сломалось, когда на верхушке находился арборист - многодетный отец.

Об этом передает местно издание "Твой Романов".

Аварийную елку срезали в селе Булдичев в 20 км от Романова и повезли на площадь Единства для установки. Во время перевозки несвязанные ветви хвойной красавицы зацепили и разорвали интернет-кабели на столбах в селах Романовка и Корчевка.

В результате повреждения оптоволоконной связи без доступа к сети остались несколько населенных пунктов, а также и без света.

Но злоключения на этом не закончились - когда дерево уже в Романове стали монтировать на площади, при натягивании тросов ствол переломился пополам, когда на самой верхушке находился мужчина. Потом елка рухнула вниз.

Под Житомиром новогодняя елка лишила света два села и чуть не убила отца 12 детей (видео)Под Житомиром новогодняя елка лишила света два села и чуть не убила отца 12 детей (видео)

В Романове новогодняя елка сломалась при установке, и упала вместе с мужчиной-рабочим (фото: tvijromaniv.in.ua)

По словам арбориста Александра Выговского, отца 12 детей, его в тот момент спасла страховка.

"Мы пытались выровнять елку. И в какой-то момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапала лицо и получил ушиб", - рассказал мужчина.

Также появилось видео момента падения дерева, снятое камерой наблюдения.

Видео: в Романове рухнула аварийная новогодняя елка при установке

После ЧП в поселковом совете стали срочно искать замену новогоднему дереву - ведь праздник открытия запланирован на 19 декабря, День святого Николая.

Под Житомиром новогодняя елка лишила света два села и чуть не убила отца 12 детей (видео)

Все, что осталось от праздничной елки на центральной площади в Романове (фото: tvijromaniv.in.ua)

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге бабушка сожгла елку в центре города.

Также мы писали о том, что врач-педиатр недавно объяснил, какая елка не навредит здоровью - искусственная или настоящая.

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