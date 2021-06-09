Под Житомиром молния чуть не убила школьницу, которая разговаривала по мобильному

Так, инцидент произошел во вторник, 8 июня, в селе Малый Кривотин. Молния поразила девушка, когда та в доме разговаривала по мобильному телефону.

Девушку 2006 года рождения медики госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении. Состояние здоровья девушки врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Отметим, что это уже второй случай, который произошел в этом году. От удара молнии также пострадал 42-летний житель Житомирского района.

Как уберечься от молнии во время грозы?

Во время грозы дома необходимо закрыть все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, что, как магнит, притягивает шаровую молнию. Также, как можно дальше держитесь от электроприборов, ведь все они притягивают разряд.

необходимо закрыть все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, что, как магнит, притягивает шаровую молнию. Также, как можно дальше держитесь от электроприборов, ведь все они притягивают разряд. На улице избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья.

избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья. Если вы оказались в лесу, то не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, следовательно, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель – наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего – ива, клен и кусты.

то не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, следовательно, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. В поле найдите углубление в земле. Необходимо, чтобы оно было сухим, потому что влага сильнее проводит электричество. Если поблизости нет сухого углубления, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

найдите углубление в земле. Необходимо, чтобы оно было сухим, потому что влага сильнее проводит электричество. Если поблизости нет сухого углубления, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост. Во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, нужно остановиться. Когда же вы находитесь в автомобиле опасность вам не грозит. Но не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут притягивать разряды.

Фото: как уберечься от молнии (dsns.gov)

Кроме того, все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае нельзя ими пользоваться во время грозы, их необходимо выключить.