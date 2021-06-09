Под Житомиром молния чуть не убила школьницу, которая разговаривала по мобильному

В Житомирской области молния поразила девушку, которая во время грозы в доме разговаривала по телефону.
Об этом сообщает Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
Так, инцидент произошел во вторник, 8 июня, в селе Малый Кривотин. Молния поразила девушка, когда та в доме разговаривала по мобильному телефону.
Девушку 2006 года рождения медики госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении. Состояние здоровья девушки врачи оценивают, как средней степени тяжести.
Отметим, что это уже второй случай, который произошел в этом году. От удара молнии также пострадал 42-летний житель Житомирского района.
Кроме того, все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае нельзя ими пользоваться во время грозы, их необходимо выключить.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.
Также штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины. Ожидается ливень и штормовой ветер.