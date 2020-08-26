Под Житомиром люди грозят самосудом из-за убийства библиотекаря (видео)

В Житомирской области жестоко убили библиотекаря. Тело 39-летней Юлии Алексеевой – матери двоих детей – нашли задушенной на дороге недалеко от ее дома. Село взбунтовалось, люди говорят, что у них произошло уже несколько преступлений, подозреваемого они знают и угрожают самосудом.

Чтобы успокоить людей, к ним приехала полиция, говорится в сюжете ТСН.

В центре Яруня собралось около двух сотен человек, которые требуют справедливого расследования убийства, что всколыхнуло Житомирскую область.

Селяне рассказывают, что в селе постоянно происходят жуткие события: у женщины посреди улицы забрали телефон, но преступника не нашли, неизвестный залез в окно и пытался задушить 15-летнюю девочку, на его след полиция так и не вышла.

В тот страшный вечер библиотекарь Юлия Алексеева была в кафе с подругами, а домой пошла сама. Ее тело нашел в 200 метрах от дома сосед, который рано утром шел на работу.

Очевидица рассказывает, что на лице Юли не было живого места, а сестра погибшей показывает кровь на земле, и говорит, что убийца ничего не забрал – ни телефона, ни кошелька.

Селяне подозревают местного непутевого подростка. Парня допросили, он действительно был в тот вечер в том же кафе, где праздновал в другой компании свой 17-й день рождения. С Юлей тем вечером в кафе они разговаривали, а домой шли одной дорогой, ведь живут рядом. Но все это косвенные доказательства, говорят в полиции. Теперь нужно ждать результатов экспертизы.

Родные подростка говорят, что на преступление он не способен. И готовы все показывать, рассказывать и проводить любые экспертизы. Сестра убитой просит людей не нападать на семью парня без доказательств.

У Юли остались муж и двое детей – 10 и 14 лет.

Убийство библиотекаря в Житомирской области (видео: ТСН)

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