В Житомире женщину с младенцем жестоко избили у всех на глазах: никто не заступился

В Житомире молодой парень напал на женщину с маленьким ребенком на руках и жестоко избил. Избиение зафиксировали уличные видеокамеры, именно благодаря записи неадеквата удалось очень быстро опознать. Им оказался местный парень, которого хорошо знают в микрорайоне. Об этом сообщается в сюжете "Чрезвычайных новостей".

Мужчина просто проходил мимо 40-летней женщины, которая с ребенком была на спортивной площадке. Сначала он толкнул ее, а потом стал бить руками и ногами.

По словам знакомой женщины, она получила довольно серьезные избиения. У нее сломан нос, избито лицо, сотрясение мозга. Но сильнее всего женщина испугалась за годовалого малыша, который был у нее на руках, а рядом с коляской был старший сын. Видео нападения можно увидеть здесь.

К счастью, малыш не пострадал. Поговаривают, что женщину могли избить за замечание. Возмутительным является и тот факт, что за нее никто не заступился.

Напавший на женщину с ребенком живет в соседнем доме, ему 32 года. О Сергее говорят, что он психически болен, но не конфликтный. Соседи говорят, что он никогда не был агрессивным. Теперь же жители микрорайона боятся выходить на улицу.

Журналисты пришли к Сергею домой. Он говорит, что такого с ним никогда не было. Мама парня утверждает, что он находится на постоянном лечении.

Неадеквата задержали, опросили и отпустили домой. О том, что с ним будет дальше, будут исходить из результатов психиатрической экспертизы. Вполне возможно, что его отправят на принудительное лечение.