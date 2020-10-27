В Житомире женщина жестоко издевалась над собакой: вывесила животное в окно

В Житомире женщина взяла щенка за задние лапы и вывесила из окна многоэтажного дома головой вниз. Крик собаки услышали соседи. И этот инцидент засняли на видео.

В сети появилось видео жестокого обращения с животным. Жительница Житомира трясла собаку за задние лапы в окне многоэтажки. Животное в ужасе скулило и сопротивлялось.

"Казалось бы, что уже некуда, но нет. Человечество деградирует. Сердце стынет от увиденного, а она это делает своими руками", - так подписала видео автор публикации в Facebook Виктория Воронкова.

Выяснилось, что хозяйка щенка злоупотребляет алкогольными напитками и это не первый случай издевательства над животными. После огласки к ней приехали волонтеры, которые взывали полицию. Дверь им открыл мужчина, который сначала отрицал все, а потом признался, что таким образом они хотели напугать щенка. В квартире также была женщина, которая попала на кадры видео. Она держала собаку на руках и утверждала, что щенок сам вылез в окно.

Волонтеры забрали собаку и отвезли ее на осмотр в ветеринарную клинику. Кроме того, на владельцев животного написали заявление за жестокое обращение.

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