В Житомире убили известного волонтера и бойца АТО: новые подробности

Боец АТО был убит в Житомире. Близкие связывают данное происшествие с тем, что бывший военнослужащий 95-ой бригады Олег Котенко был волонтером. Об убийстве говорится в пресс-службе полиции.

"6 марта в Житомирский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра", - отмечают в сообщении.

Правоохранители установили, что погибшим является частный предприниматель 1973 года рождения. Рядом с телом находилось зарегистрированное оружие, владельцем которого он и являлся.

Полиция утверждает, что было совершено самоубийстве, однако жительница Житомира Галина Ковальчук утверждает, что мужчина не прибегнул бы к такому отчаянному шагу.

"Олег Котенко. Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель. Друг, которого сегодня не стало. Ты бесконечно храбрый, сильный и честный. Ничего себе, все - людям. Ты безгранично любил свою семью, своих девочек и работу, от которой горели глаза. Ты вдохновлял и всегда имел миллионы планов и замыслов. Нету слов. Все. В случайности не верю, не верю", - написала Ковальчук.

Также об утрате рассказала на своей странице Светлана Никонорова. Известно, что у погибшего остались жена и две дочери. На данный момент полиция ведет уголовное производство по факту гибели и выясняет все обстоятельства происшествия. Ранее в Бердянске скончался ветеран АТО Дмитрий Шапка. Военный в последние годы боролся с контузией, которую перенес на Донбассе в 2015 году.