В Житомире подростки "отомстили" за отказ пустить колядовать: чем это закончилось (видео)

Расхитители овощей

Инцидент с кражей овощей произошел на Старый Новый год. В здании тогда сломался доводчик на входной двери, и в подъезд мог зайти любой. Кроме того, в тот день на этаже пострадавшего была открыта металлическая решетка, и подростки смогли подойти к двери квартиры, чтобы спеть колядку.

Но хозяин квартиры не захотел открывать ребятам и слушать песню, поэтому вместо сладостей подростки решили забрать лук и картофель.

Когда владелец овощей обнаружил пропажу, то обратился к соседям, а те выложили видео с камер в соцсети. Также жители подъезда предположили, что ребята просто таким образом захотели "напакостить" негостеприимному мужчине.

Слава и покаяние

В интернете малолетних похитителей картофеля и лука быстро узнали, и подростки после такой славы решили вернуть овощей еще больше чем украли. Ребята в знак извинений докупили крупы, соль, сахар, и принесли все это мужчине, которого обокрали.

Однако тот не принял ни извинений молодых людей, ни их подношений. После чего ребята вынесли все овощи со своим "бонусом" во двор и оставили там. Подростки говорят, что воровать не хотели, а таким образом решили пошутить.

"Непонятка вышла, решили поприкалываться с пацанами... Чудик какой-то... Не сработало, все, извиняемся", - с досадой сказали молодые люди.

Соседи, в свою очередь, радуются тому, что видео в соцсетях помогло найти "недобросовестных колядовальщиков".

Видео: в Житомире подростки обокрали мужчину, который не захотел слушать колядки

Брутальные колядовальщики

Также в Житомире произошел и другой случай с мстительными колядовальщиками, которые решили "проучить" хозяев дома, куда их не пустили петь в праздничный день в обмен на угощения. После отказа открыть двери парни стали колотить ногами по заборам и вырвали домофон.

Пострадавшие обратились к правоохранителям, и те теперь ищут хулиганов, передает ТСН.

Потерпевшие тоже опубликовали в сети видео с камер наблюдения, и просят опознать ребят, которые, по их словам, вели себя неадекватно. Семья от них ожидает только услышать извинения.

А вот в полиции рассказывают, что за действия буйных колядовальщиков будут отвечать их родители, которым придется заплатить штраф. Кроме того, семьи нарушителей поставят на учет и станут проверять ювенальные инспекторы.

Видео: в Житомире подростки вырвали домофон жильцов дома, куда их не пустили колядовать