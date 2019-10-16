В Житомире автомобиль въехал в остановку: видео инцидента

В Житомире автомобиль на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта в тот момент, когда из подъехавшей маршрутки выходили люди. Видео инцидента попало на камеры видеонаблюдения, сообщает ТСН.

На кадрах видео видно, что легковой автомобиль несется прямо на остановку и не обращает внимание на то, что впереди него другие машины притормаживают. Чтобы не врезаться в другие автомобили, водитель сворачивает направо и на полной скорости влетает в остановку.

В результате ДТП пострадал один человек, который ожидал автобуса. С травмами разной тяжести его госпитализировали в больницу и как сообщили медики, угрозы его жизни нет. Остальные пассажиры, которые в тот момент находились на остановке, к счастью не пострадали.

На данный момент не сообщается, был ли водитель легкового автомобиля трезв или нет. Полиция открыла уголовное производство по данному инциденту.

В Житомире автомобиль влетел в остановку транспорта (Видео: YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Полтаве охранник супермаркета бросился спасать пострадавших в тройном ДТП. Он возвращался с работы, когда услышал резкий звук тормозов и удары, и бросился на помощь, не раздумывая.