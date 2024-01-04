Житло біля кордону. За скільки можна купити дім у найзахіднішому селі України

Село Соломонове - найзахідніший населений пункт України. На тлі повномасштабної війни, яку майже два роки тому проти нашої країни розв'яла РФ, багатьом цікаво, скільки ж коштує житло біля кордону зі Словаччиною.

Які будинки продають у селі та поруч, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Скільки коштувало житло до повномасштабної війни

Серед архівних оголошень можна знайти декілька варіантів. У минулому будиночок біля кордону продавали навіть за 5 тисяч 700 "умовних одиниць" (зазвичай так пишуть, коли йдеться про долари чи євро). За такі гроші ще два роки тому можна було придбати будинок біля села Соломонове за "5 км від українсько-угорського кордону, 35 км від Берегова, 50 км від Мукачева, 60 км від Ужгорода".

Продаж житла на Закарпатті (скріншот)

Простий будинок за 13 тисяч 500 доларів

Нині ж одним з найбільш бюджетних варіантів виявилася хатинка за майже 511 тисяч гривень. За ці гроші власник пропонує невеликий будинок, який потребує ремонту.

"Загальна площа будинку 90 квадратних метрів, одноповерховий, планування якого три кімнати, з яких дві окремі, комора. (Будинок потребує ремонту). Земельна ділянка 14 сотих. Комунікації в дворі (світло, газ - стояк, вода)", - йдеться в описі до оголошення.

Скільки коштує житло біля кордону (скріншот)

Будинок майже за мільйон гривень

Ще одно оголошення, яке вже встигло стати неактуальним (ймовірно, будинок вже купили), пропонувало нерухомість за 24 тисяч доларів - приблизно 972 тисячі гривень. За ці гроші власник пропонував житло, у якому вже є вода та додаткові приміщення на території.

"Проведена вода в будинок, каналізація, вихід під пральну машину, душова кабіна, бойлер, 3 кімнати, кухня, літня кухня, комора. Свій двір, 28 соток, город + ангар, сараї, горище", - йшлося в описі.

Скільки коштує будинок в Ужгородській області (скріншот)

Розкішний варіант за 2,5 мільйона

Для тих, хто має більше коштів, пропонуються дорожчі будинки. Так, за 64 тисячі доларів - приблизно 2 мільйони 289 тисяч, власник продає оселю з двома поверхами, на яких розміщено п'ять кімнат.

"Загальна площа - 327, 1м/кв. Житлова площа - 132, 7м/кв. Будинок цегляний. Опалення індивідуальне - газове + котел на дрова. Підігрів води - бойлер", - йдеться в описі.

Як виглядає будинок за 2,5 мільйони гривень біля кордону (скріншоти)