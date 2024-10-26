UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Жити довго і бути здоровим: лікарі назвали 7 корисних звичок

Які способи допоможуть жити довго (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб жити довго та бути здоровим, варто дотримуватись простих правил у житті. Лікарі з різних куточків світу назвали прості способи, які допоможуть зберегти здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Регулярний спорт

Педіатр 

Вправи допомагають контролювати вагу і знизити рівень жиру в організмі, кров'яний тиск та запалення.

Якщо ви їсте більше рослинної їжі та менше м'яса, оброблених продуктів, цукру та солі, ви знижуєте ризик розвитку ряду захворювань.

Варто замінити пластикові харчові контейнери на скляні та вибрати багаторазові пляшки для води.

Соціалізація

Коли людина має друзів, родичів та знайомих, з якими їй добре проводити час, рівень окситоцину в її організмі стає вищим. А цей гормон прямо впливає на емоційний стан та належну роботу нервової системи

Мета у житті

Люди, які займаються будь-якою цілеспрямованою діяльністю чи волонтерством, живуть значно довше. Тому варто знайти ту діяльність, яка б надихала та приносила позитивні емоції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я