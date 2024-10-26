Жити довго і бути здоровим: лікарі назвали 7 корисних звичок

Регулярний спорт

Педіатр

Вправи допомагають контролювати вагу і знизити рівень жиру в організмі, кров'яний тиск та запалення.

Якщо ви їсте більше рослинної їжі та менше м'яса, оброблених продуктів, цукру та солі, ви знижуєте ризик розвитку ряду захворювань.

Варто замінити пластикові харчові контейнери на скляні та вибрати багаторазові пляшки для води.

Соціалізація

Коли людина має друзів, родичів та знайомих, з якими їй добре проводити час, рівень окситоцину в її організмі стає вищим. А цей гормон прямо впливає на емоційний стан та належну роботу нервової системи

Мета у житті

Люди, які займаються будь-якою цілеспрямованою діяльністю чи волонтерством, живуть значно довше. Тому варто знайти ту діяльність, яка б надихала та приносила позитивні емоції.