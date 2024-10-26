Жити довго і бути здоровим: лікарі назвали 7 корисних звичок

Щоб жити довго та бути здоровим, варто дотримуватись простих правил у житті. Лікарі з різних куточків світу назвали прості способи, які допоможуть зберегти здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Регулярний спорт

Педіатр Кеннет Консиль з клініки Клівленда розповів, що надає пріоритет часу в тренажерному залі, особливо у фітнес-центрах.

"Коли я більш активний, харчуюся здоровіше, п’ю менше алкоголю та краще сплю, то почуваюсь краще", - додав він.

Кардіолог Рене Родрігес Паро з Каліфорнії сказала, що на деякий час перестала займатися фізичними вправами і в результаті почала почуватися менш щасливою та більше виснаженою.

"Лише трохи фізичних вправ на день все змінить і ви будете почуватись краще", - зазначила лікар.

Вправи допомагають контролювати вагу і знизити рівень жиру в організмі, кров'яний тиск та запалення.

Дотримуйтеся рослинної дієти

Дотримуватись рослинної дієти безумовно складно, оскільки багато хто звикли їсти більше м’яса. Однак, дослідження показують, що така дієта може знизити ризик раку.

Якщо ви їсте більше рослинної їжі та менше м'яса, оброблених продуктів, цукру та солі, ви знижуєте ризик розвитку ряду захворювань.

Подбайте про своє психічне здоров'я

Консультації з різними терапевтами та спеціалістами з питань психічного здоров’я допомагають бути більш витривалим у житті.

Усі покоління відчувають тиск і справляються з ним по-різному. Тому важливо вміти правильно справлятись зі стресом.

Психолог радить робити п’ятихвилинну медитацію щоранку. Це дуже сильно вплине на щоденні стреси, пов’язані з роботою.

До того це допоможе рідше зациклюватися на поганих речах, які пов’язані з високим кров’яним тиском і проблеми зі сном.

Обмежте пластик

Дослідники виявили, що мікропластик може потрапляти в організм, тому виникає більша ймовірність серцевого нападу, інсульту та навіть смерті.

Варто замінити пластикові харчові контейнери на скляні та вибрати багаторазові пляшки для води.

Соціалізація

З віком усі втрачають спілкування з рідними. Однак, і снує багато наукових доказів, які підтверджують те, що з віком люди почуваються більш соціально ізольованими, і це безперечно може вплинути на здоров’я.

Соціальна ізоляція та самотність можуть підвищити ризик деменції, серцевих захворювань, інсульту та тривоги.

Коли людина має друзів, родичів та знайомих, з якими їй добре проводити час, рівень окситоцину в її організмі стає вищим. А цей гормон прямо впливає на емоційний стан та належну роботу нервової системи

Можна приєднатися до громадських спільнот, групових занять фітнесом та релігійних організацій, щоб познайомитися з новими людьми.

Мета у житті

Люди, які займаються будь-якою цілеспрямованою діяльністю чи волонтерством, живуть значно довше. Тому варто знайти ту діяльність, яка б надихала та приносила позитивні емоції.