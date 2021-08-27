У жительницы Харькова после поездки в Нигерию обнаружили смертельную тропическую инфекцию

В Харькове на День Независимости, 24 августа, местная жительница попала в больницу. При этом у нее обнаружили тропическую малярию. Женщина заразилась этой инфекцией в Нигерии, откуда вернулась в Украину 16 августа.

Через четыре дня после возвращения на родину, 20 августа, у женщины появились первые симптомы заболевания: общая слабость, головная боль, температура тела до 38,5 градусов. При этом она не спешила обращаться к врачам.

Харьковчанка рассказала, что во время пребывания в Нигерии малярией не болела, но ее кусали комары. При этом она перед вылетом и во время пребывания в стране не принимала противомалярийные препараты.

Малярия - инфекционная болезнь, которая наиболее распространена в странах с тропическим климатом. При этом тропическая малярия - очень опасна и может привести к смерти.

Как защитить себя

Если вы планируете поездку в страну с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, вам необходимо пройти курс профилактического лечения.

Необходимый вам препарат определит врач, учитывая то, куда вы будете ехать и насколько там распространена малярия.

Медики отмечают, что профилактических прививок против малярии не существует.