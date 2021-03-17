Жители Счастливого едва не растерзали подозреваемого в убийстве 7-летней Маши

Как полиция вышла на подозреваемого

Односельчанка подозреваемого в убийстве Маши Борисовой 62-летнего Николая рассказывает, что когда мужчин из села собрали сдать анализы на ДНК, то "он сильно нервничал" и все время курил, был раздражен, хотя и не пьян. Своей очереди на ДНК он так и не дождался, но анализы у него взяли на следующий день.

А когда полицейские пришли вскрывать его сарай, он отказался открывать помещение, и якобы уговорил копов не срывать замки.

Люди едва не порвали его на части

Когда полиция приехала задерживать Николая, его фактически пришлось отбивать от людей.

"Если бы не полицейские, его действительно могли растерзать на месте. Полицейские смогли убедить толпу, что вина Николая еще не доказана", - рассказывает местная жительница.

Пьянчужка дядя Коля

Односельчане говорят, что подозреваемый любил выпить, и на этой почве становился агрессивным. На его счету несколько статей за хулиганство. Но по-трезвому ему были несвойственны выходки.

В Счастливое он с женой и дочкой приехал 35 лет назад. Тут родилось еще два сына.

"Жили нормально, он на ферме трудился. Когда дочка выросла, уехала на заработки в Польшу. Позже и братья уехали, где-то в России работают. Он остался с женой. Когда дети разъехались, дядя Коля стал намного чаще выпивать, жена постоянно от него страдала. Так продолжалось до тех пор, пока она серьезно не заболела и дочка забрала ее к себе", - рассказывают люди.

Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Последние четыре года он жил один в квартирке в двухэтажном бараке в ста метрах от дома Маши Борисовой и дружил с отцом девочки.

Односельчане Николая не могут поверить в то, что он способен на убийство. Люди отмечали, что мужчина мог убить кошку, но человека - нет.

Напомним, что 7-летняя Маша Борисова исчезла в селе Счастливое Херсонской области вечером 7 марта. 11 марта тело девочки нашли в пластиковом пакете в заброшенном сарае, хотя это место неоднократно было осмотрено поисковиками ранее. Вероятно, что убийца где-то прятал тело, а затем подбросил его туда, в надежде, что операция по розыску Маши свернулась и на это место они не вернутся.