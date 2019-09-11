Жители Киева задыхаются от дыма и смога: причины ЧП и как избежать отравления

В Киеве и области в последние пару дней происходят масштабные пожары. Жители столицы задыхаются от запаха гари и смога, который можно увидет в воздухе столицы невооруженным глазом. Что горит, и как избежать серьезных последствий для здоровья - в материале Styler.

Особенно сильно страдают жители Харьковского массива, Оболони и Лесного массива.

Так, в среду, 11 сентября, произошло возгорание рынка Юность, неподалеку от метро "Лесная". Столб дыма был виден из нескольких районов на левом берегу столицы. В ГСЧС сообщили, что загорелась одна из торговых точек.

Пожар в Киеве (рынок Юность, фото: kiev.informator.ua)

Пожар в Киеве (рынок Юность, видео: YouTube/ДТП Kiev.ua)

А во вторник, 10 сентября, на левом берегу произошел крупный лесной пожар неподалеку от метро "Лесная". Огонь охватил сотни квадратных метров. Работники лесного хозяйства рыли траншеи, чтобы огонь не распространялся дальше.

Пожар в Киеве (лес около метро "Лесная", фото: tsn.ua)

А жители Харьковского массива задыхаются от смога и дыма, который доносится от крупных пожаров на торфяниках и мусорных свалках.

Пожар в Бориспольском районе на несанкционированной свалке в селе Гнедин, произошел 10 сентября.

"По прибытию спасателями установлено, что горит 2 га травяного настила и мусора отдельными ячейками", - говорится в сообщении.

Пожар на свалке в Гнедине (фото: ГСЧС Киевской области)

А в среду, 11 сентября, произошло возгорание в аэропорту Борисполь. Сообщается, что что-то очень сильно горит в аэропорту Борисполь за терминалом В. По неофицальной версии горят склады.

Пожар в аэропорту Борисполь (фото: РБК-Украина)

А в социальных сетях пользователи сообщают, что у взлетно-посадочной полосы аэропорта в Борисполе загорелся мусор.

Пожар в аэропорту Борисполь (фото: Kyiv Live)

На Оболони, 11 сентября произошло возгорание в строящемся ЖК "Французский квартал 2":

Пожар в Киеве (Оболонь: фото, facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети жалуются на плохое самочувствие и возникновение аллергических реакций из-за смога.

Дарья Гераскина просит фиксировать уровень задымления, чтобы обращаться к властям.

Пожар в Киеве (скрин: facebook.com/Darya Geraskina)

"В городе второй день катастрофическая ситуация с качеством воздуха. Запах гари, удушливость, першит в горле, невозможно спать. Чистый воздух на карте - это показания от 0 до 50 пунктов. Все, что выше - очень плохо. А 150-170 на левом берегу - это вообще катастрофа", - пишет Тарас Кайдан и приводит карту загрязненности воздуха в столице.

Пожар в Киеве (скрин: facebook.com/taraskaidan)

В комментариях многие пользователи жалуются на неприятные последствия задымления воздуха в столице.

"Ощущение, как во время весенней аллергии, которой у меня нет", - пишет один из пользователей.

"Летел на самолете и над городом четко виден смог", - пишет комментатор.

"Не совсем понятно как запах гари, похожий на запах перегорелой гречки, связан с транспортом. Скорее торфяники горят, имхо", - пытается понять причину ЧП в Киеве пользователь соцсети.

Пожар в Киеве (скрин комментариев: facebook.com)

Кроме того, пользователи выкладывают собственные фотоотчеты, на которых четко видна серьезная задымленность.

Пожар в Киеве (фото: facebook.com)

Как избежать серьезных последствий от отравления дымом и смогом

Избегать длительного пребывания на воздухе, особенно детям и беременным женщинам. Не стоит лишний раз открывать окна. А если уже пришлось, то нужно завешивать их влажной тканью и периодически ее менять. Самое время включить кондиционеры и системы очистки воздуха. Имеет смысл ограничить от употребления алкогольных напитков и поменьше курить. Если пахнет дымом рекомендуется надевать защитные маски. Особенно это касается пожилых людей, детей и тех, кто страдает хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими болезнями легких и аллергией. Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов советуют пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли. Неплохо временно отказаться от жирной пищи и есть легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами еду, отдавать предпочтение овощам и фруктам. Исключить газировку. Нужно несколько раз в день принимать душ. Промывайте нос и горло. Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями важно измерять артериальное давление не менее 2 раз в день, при устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в детском лагере на Прикарпатье вспыхнул пожар, который унес жизнь 17-летнего подростка.