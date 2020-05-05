Жители Чехии рассказали, как побороли коронавирус: помог "умный карантин"

Коронавирус смогли победить в Чехии. Такое громкое заявление сделали власти страны, и уже 8 июня чехи смогут вернуться к привычной жизни. Местные жители поделились секретом своего успеха, рассказав в программе "Ранок з Україною", что такое "умный карантин".

В стране уже открыты магазины, библиотеки, зоопарки и ботанические сады. А с 24 апреля Чехия решилась на невероятное - открыла границы и позволила гражданам выезжать.

"Вы можете идти в фитнес-клуб, но при условии, что не будете пользоваться туалетами и душевыми. Кроме этого, позволили свадьбы, но до 10 человек, открыли костелы, соборы, церкви и разрешили проводить богослужения, - рассказал гид по Чехии Павел. - Что касается перелетов - чтобы вернуться обратно, нужно будет предоставить документ - справку об отрицательном тесте на коронавирус, которой не более четырех дней, или же сразу по возвращению ты будешь 14 дней на карантине".

А вот в самом начале Чехия не только ввела карантин, но и режим чрезвычайного положения. Тогда в стране было меньше 100 больных и ни одного умершего.

"Ситуация в Чехии - одна из лучших в Евросоюзе, потому что Чехия очень активно взялась за борьбу с коронавирусом, поэтому быстро удалось победить и уменьшить рост заболевания", - объяснил житель Праги Александр Забудский.

Уникальность "умного карантина" заключается в том, чтобы отслеживать всех потенциально инфицированных людей. Если у человека подтверждался коронавирус, он давал все свои контакты за последние несколько дней. И с помощью мобильных операторов этих людей находили.

И хотя такие меры не были принудительными, чехи очень ответственно отнеслись к соблюдению правил. Да что там - даже бездомные в Праге ходят в масках и придерживаются правил самоизоляции.

Вплоть до 8 июня чехи будут работать из дому. А специальное мобильное приложение подскажет, что неподалеку от вас находится человек с диагнозом COVID-19. Кроме того, в стране нет проблем с тестированием на коронавирус. Все желающие могут или пройти бесплатно тест в специальных местах или купить его в аптеке.

Согласно последним данным, в Чехии 7841 случай коронавируса, умерло 252 человека, за последние сутки 22 новых случая. Больше половины пациентов полностью излечилось от COVID-19.

Тем временем, в Украине объявили о продлении карантина до 22 мая, а с 11 мая начнется некоторое смягчение ограничительных мер.