Жителей Киева будут вакцинировать прямо в автобусе: когда и где

Где и когда можно вакцинироваться в автобусе?

Такой мобильный центр вакцинации будет находиться на Оболони неподалеку от станции метро "Героев Днепра"

Время: с 09:00 до 13:00, с 19 по 22 августа 2021 года.

Все желающие смогут получить прививку препаратами CoronaVac или AstraZeneca.

При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Отметим, что в Минздраве предлагают бонусы за вакцинацию:

1. Все украинцы, привитые от COVID-19 смогут неделю бесплатно смотреть кино и сериалы на популярном портале MEGOGO. После вакцинации дают промокод, который можно использовать в любое время до конца 2021-го.

2. А те, кто вакцинируется с 18 августа, смогут получить бесплатно билеты на концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".