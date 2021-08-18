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Жителей Киева будут вакцинировать прямо в автобусе: когда и где

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Киев, Среда 18 августа 2021 09:40
Жителей Киева будут вакцинировать прямо в автобусе: когда и где Фото: Жителей Киева будут вакцинировать прямо в автобусе
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве проведут иммунизацию от коронавируса прямо в автобусе. Собственно, это мобильный центр вакцинации, под который переоборудовали коммунальный транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации.

Где и когда можно вакцинироваться в автобусе?

Такой мобильный центр вакцинации будет находиться на Оболони неподалеку от станции метро "Героев Днепра"

Время: с 09:00 до 13:00, с 19 по 22 августа 2021 года.

Все желающие смогут получить прививку препаратами CoronaVac или AstraZeneca.

При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Отметим, что в Минздраве предлагают бонусы за вакцинацию:

1. Все украинцы, привитые от COVID-19 смогут неделю бесплатно смотреть кино и сериалы на популярном портале MEGOGO. После вакцинации дают промокод, который можно использовать в любое время до конца 2021-го.

2. А те, кто вакцинируется с 18 августа, смогут получить бесплатно билеты на концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

Напомним, что ранее в Киеве и Полтаве за COVID-прививку раздавали билеты на футбол и в театр.

Ранее в Минздраве украинцам также рассказали, какие "побочки" при COVID-вакцинации самые опасные.

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