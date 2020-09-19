Житель Умани в канун Рош ха-Шана призывал убивать евреев: детали инцидента

Житель Умани в канун еврейского Нового года Рош ха-Шана призывал убивать евреев. Мужчина разместил сообщения, с помощью которых в одной из популярных социальных сетей пропагандировал разжигание вражды по национальному признаку. Об этом 19 сентября сообщает Управление СБ Украины в Черкасской области в Facebook.

Сообщается, что сотрудники СБУ уже задержали подозреваемого жителя Умани, который публиковал дискриминационные статьи, в которых унижал представителей еврейской национальности и призывал к уничтожению евреев. Эксперты предварительно установили, что посты задержанного содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы.

Житель Умани в канун Рош ха-Шана призывал убивать евреев (фото: facebook.com/ssu.cherkasy)

Также сотрудники СБУ провели обыск в квартире подозреваемого и изъяли компьютерную технику, а также смартфоны с целью проверки.

По факту произошедшего уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 161 УК Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства правонарушения, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Житель Умани в канун Рош ха-Шана призывал убивать евреев (фото: facebook.com/ssu.cherkasy)

Стоит отметить, что это не первый случай, когда жители Умани выражают свои враждебные настроения в отношении паломников из Израиля. Ранее жители города отказывались обслуживать хасидов в кафе и ресторанах, а также продавать им продукты.

Напомним, что ранее полиция составила 7 админпротоколов в районе мест паломничества хасидов.

Также мы писали, что хасиды в Умани оставили после празднования Нового года горы мусора.