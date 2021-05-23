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Житель Львова прятал дома труп жены ради пенсии

Автор: Роман Мирончук

Житель городка Схидница Львовской области несколько месяцев прятал труп гражданской жены у себя дома, чтобы получать ее пенсию. Мужчину обвинили в мошенничестве.

Об этом сообщают "Факты".

Пенсионер около 10 лет жил в гражданском браке с женщиной. Осенью 2020 года она умерла. При этом мужчина решил скрыть это от всех. Труп жены он спрятал в своем доме, где они жили вместе.

Каждый месяц пенсионер снимал с банковской карты пенсию, которая начислялась женщине.

На судебном заседании мужчина свою вину признал и попросил, чтобы его строго не наказывали. Кроме того, он добровольно вернул в Пенсионный фонд все незаконно присвоенные им деньги.

В итоге пенсионера признали виновным в мошенничестве и суд постановил наказание в виде лишения свободы на один год. Однако счел возможным освободить от реального отбывания заключения, установив ему испытательный срок в один год и шесть месяцев.

Напомним, в Украине раскрыли новую мошенническую схему, жертвами которой становятся пенсионеры. Сеть фирм рассылает листовки и СМС о победе в "акции" и обещает выплатить несколько сотен тысяч гривен.

По указанному в сообщении номеру телефона оператор сообщает условие получения выигрыша: купить товар из каталога. Но после оплаты вы получите только предложение еще что-нибудь купить.

Мы также писали о том, что в Киеве разоблачили наглого мошенника, который прикидывается курьером службы доставки.

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