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Житель Харькова четырежды перенес COVID-19: в каких случаях такое возможно

Автор: Светлана Мащенко

В Харькове мужчина уже четыре раза с начала пандемии перенес коронавирус. Врач рассказал, в каких случаях такое возможно.

Об этом пишут Вартові еспресо.

Случай неоднократного инфицирования зафиксировали в Харьковской городской клинической больнице №17. Там мужчина находится на лечении.

По словам заведующего терапевтическим отделением этого медицинского учреждения, Романа Елисеева, повторное заражение мужчины связано с его проблемами со здоровьем.

Сопутствующие заболевания харьковчанина не позволяют его организму вырабатывать иммунитет к коронавирусу.

"Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали", - рассказал харьковский медик.

Отметим, что последние исследования подтверждают вероятность повторного инфицирования коронавирусом.

При этом такому риску чаще всего подвергаются врачи, работающие с коронавирусными пациентами.

Ранее мы писали, что в Черниговской области 100-летний мужчина выздоровел от коронавируса. Мало того, он чувствовал себя настолько хорошо, что самостоятельно покинул больницу.

Также сообщалось, что ученые сделали громкое заявление о вакцине от коронавируса в таблетках.

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