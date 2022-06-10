"Жирного орка", осквернившего флаг Украины в Франции, нашли: кем он оказался

На кадрах видео видно, что мужчина в футболке с российским флагом выскочил из своего автомобиля, огляделся по сторонам и снял с припаркованной машины украинский флаг. С ним он также втихаря вернулся в свой автомобиль и показал на камеру, как в него сморкается.

Украинцы возмущены поступком

В комментариях под видео пользователь возмутились поступком мужчины и довольно быстро выяснили его личность, где он работает и все данные о его семье.

Очередной орк

Бздливый, все бегом

Мразь

Скотиняка мерзотна. Только тишком нишком и могут гадить. Трусливое до дрожи в полусогнутых коленках. На фронте такие только мирных жителей убивают и мародерят, когда вылезут из кустов в обделанных штанах.

Сопливые животные

Скрепы духовные, везде на*рать

Крысак жирный, на цыпочках подошел, чтобы никто не видел

Награда найдет своего героя

Кто он такой

Оказалось, что мужчину зовут Ришард Кравчик. Он проживает в городе Лилль и работает в REA-K Express. Дата рождения - 7 января 1984 года. Его супругу зовут Екатерина Кравчик. Он - гражданин Франции, а она - бывшая украинка!

На странице Екатерины в Facebook полно пропагандистских видео и фотографий. Она поддерживает не только РФ и политику Путина, она является еще и сторонницей так называемой "ДНР".

Об этой семье писали российские СМИ - в 2016 году Екатерина не смогла отвезти во Францию свою дочь. Дело в том, что она и ее дочь - жительницы Севастополя, а значит из-за санкций посетить Францию они не могут.

Пара познакомилась в 2012 году еще в Украине Ришар приехал на чемпионат в Киев, а потом решил посетить Казантип в Евпатории. Но случайно попал в Севастополь, где познакомился с Катей Бушмакиной. Она показала ему город и закрутился роман.

В апреле 2013 года Ришар сделал Кате предложение, и они поженились, а в сентябре 2014 года у них родилась дочка.

"Ришар очень любит Россию и хотел бы жить здесь, но не может пока переехать из-за ряда причин, в том числе и кредитов, взятых во Франции на жилье и бизнес", - рассказала Катя в интервью.

Дочь Ришара и Катерины получить французское гражданство не может, они обращались к консулу в Москве, но тот послал их в Киев.

Поехать в Севастополь Ришар не может - он нарушал правила о пересечении границы и въезда в Крым - через Москву и по приглашению. И даже официальный брак им не помог. Кате выехать во Францию разрешили, дочери - нет и снова отправили в Киев.

И основная причина отказа: в свидетельстве о рождении Василисы записано, что девочка родилась на территории, которая оккупирована РФ, а у самой Кати и у ее сына от первого брака - Севастополь, Украина. Поэтому ее с сыном выпускают во Францию, а дочь - нет.

Сейчас Ришар Кравчик живет во Франции, занимается грузоперевозками и мечтает о России. Его жена Катя живет в Севастополе и занимается воспитанием детей.

За оскорбление флага и воровство Ришара можно привлечь к суду.

Пожаловаться на "героя" можно вот по этой ссылке.

Вот ссылка на его профиль в Linkedin.

А вот ссылка на его компанию.