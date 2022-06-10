"Жирного орка", осквернившего флаг Украины в Франции, нашли: кем он оказался

Во Франции обнаружили мужчину, который сорвал украинский флаг с чужого автомобиля и осквернил его - высморкался. Оказалось, что мужчина - россиянин и его жена активно поддерживает фейки против Украины.
Видео с мужчиной опубликовал в Twitter Саша Сотник.
На кадрах видео видно, что мужчина в футболке с российским флагом выскочил из своего автомобиля, огляделся по сторонам и снял с припаркованной машины украинский флаг. С ним он также втихаря вернулся в свой автомобиль и показал на камеру, как в него сморкается.
В комментариях под видео пользователь возмутились поступком мужчины и довольно быстро выяснили его личность, где он работает и все данные о его семье.
Оказалось, что мужчину зовут Ришард Кравчик. Он проживает в городе Лилль и работает в REA-K Express. Дата рождения - 7 января 1984 года. Его супругу зовут Екатерина Кравчик. Он - гражданин Франции, а она - бывшая украинка!
На странице Екатерины в Facebook полно пропагандистских видео и фотографий. Она поддерживает не только РФ и политику Путина, она является еще и сторонницей так называемой "ДНР".
Об этой семье писали российские СМИ - в 2016 году Екатерина не смогла отвезти во Францию свою дочь. Дело в том, что она и ее дочь - жительницы Севастополя, а значит из-за санкций посетить Францию они не могут.
В апреле 2013 года Ришар сделал Кате предложение, и они поженились, а в сентябре 2014 года у них родилась дочка.
"Ришар очень любит Россию и хотел бы жить здесь, но не может пока переехать из-за ряда причин, в том числе и кредитов, взятых во Франции на жилье и бизнес", - рассказала Катя в интервью.
Дочь Ришара и Катерины получить французское гражданство не может, они обращались к консулу в Москве, но тот послал их в Киев.
Поехать в Севастополь Ришар не может - он нарушал правила о пересечении границы и въезда в Крым - через Москву и по приглашению. И даже официальный брак им не помог. Кате выехать во Францию разрешили, дочери - нет и снова отправили в Киев.
Сейчас Ришар Кравчик живет во Франции, занимается грузоперевозками и мечтает о России. Его жена Катя живет в Севастополе и занимается воспитанием детей.
За оскорбление флага и воровство Ришара можно привлечь к суду.
Пожаловаться на "героя" можно вот по этой ссылке.
Вот ссылка на его профиль в Linkedin.
А вот ссылка на его компанию.
Кстати, ранее мы писали о том, что оккупанты жутко опозорились, снимая "победоносный" репортаж.
А также рассказывали о том, что Анатолич показал "подонков, перешедших на сторону орков".