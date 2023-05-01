Жінці ампутували ногу після рідкісної та страшної інфекції: які були симптоми

Історія Емми Доерті

Емма, яка тоді жила в Лондоні, вважає, що заразилася, коли перебувала в лікарні, і її імунна система була слабкою.

Некротизуючий фасціїт – це рідкісна та небезпечна для життя інфекція, яка може виникнути при інфікуванні рани.

Також вона відома як "плотоядна хвороба", вона вражає м'які тканини під шкірою, найчастіше на ногах. Інфекція дуже швидко поширюється організмом і може призвести до смерті, якщо якнайшвидше не розпочати лікування антибіотиками та/або хірургічним втручанням.

Раніше Емма займалася бігом. У неї шанси на виживання через інфекцію становили менш як один відсоток. Лікарі порадили її мамі подумати про відключення апарату життєзабезпечення.

"Це торкнулося 85% мого тіла. Інфекція поширювалася на моє тіло та швидко, що єдиний спосіб зупинити її - був відрізати уражену тканину", - розповіла вона.

У Емми була також пошкоджена друга нога та рука (Скріншот Express)

Хірурги також видалили сухожилля з її лівого зап'ястя, внаслідок чого Емма зазнала серйозного пошкодження нерва в руці.

Емма бореться за життя

Зараз Емма намагається зібрати гроші на покупку інвалідного візка, підйомника та пандуса для автомобіля, протеза ноги.

"Я почуваюся дуже пригніченою. Я не можу пересуватися в кріслі через травми, і воно таке важке, що моя мама, якій нещодавно замінили колінний суглоб, не може навіть підняти його в машину", - бідкається жінка.

"Це може статися з абсолютно будь-якою людиною. Оскільки у мене був сепсис, моя імунна система була ослаблена, і я мала інфекцію в крові, що зробило мене такою вразливою", - резюмувала Емма.

За даними NHS, симптоми некротизуючого фасціїту включають: