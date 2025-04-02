В жінок чи чоловіків? Вчені з'ясували, в кого найчастіше виникають серцево-судинні хвороби

Деталі дослідження

Нове дослідження, представлене на щорічній науковій сесії Американського коледжу кардіологів, вивчало дані понад 175 000 канадців. Дослідження тривало з 2009 по 2017 роки.

Учасники, які не мали в анамнезі серцевих захворювань на початку дослідження, надали інформацію про свій раціон, сон, фізичні вправи, чи вживали вони нікотин. До того ж з'ясували рівень глюкози та холестерину в крові, а також чи мали вони високий кров’яний тиск або ожиріння. Як відомо, усі фактори пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Дослідники взяли до відома також інформацію, чи був у людей інсульт, серцевий напад, серцева недостатність та інші захворювання.

Жінкам, які брали участь у дослідженні, було в середньому 47 років, а чоловікам - 50.

54% жінок порівняно з 35% чоловіків дотримувалися ідеальної дієти (їли п'ять порцій фруктів і овочів щодня), а 73% жінок порівняно з 68% чоловіків мали нормальний артеріальний тиск. Більшість людей у ​​дослідженні мали нормальний рівень глюкози, але жінок було трохи більше, ніж чоловіків - 92% порівняно з 89%.

Однак чоловіки випереджають жінок лише за одним показником: фізичною активністю. Лише 70% жінок отримували достатньо фізичних вправ, тоді як у чоловіків показник був 73%.

Як виявилось, певні фактори ризику мали більший вплив на розвиток серцево-судинних хвороб саме у жінок.

Що це означає для жінок

Доктор медичних наук Манеш Суд сказав, що гормони та менопауза можуть впливати на ризик серцевих захворювань у жінок.

До менопаузи жіночий організм захищений естрогенами, які сприяють еластичності судин і підтримують нормальний рівень холестерину. Але після менопаузи рівень естрогену падає, що підвищує ризик атеросклерозу, гіпертонії та інших серцево-судинних проблем.

Інше дослідження показало, що якщо жінки викурюють таку ж кількість сигарет протягом того ж часу, що і чоловіки, то у них на 25% більше шансів захворіти на серцеві захворювання.

"Велика теорія щодо здоров’я серцево-судинної системи полягає в тому, що жінки часто ставлять себе нижче своєї сім’ї, друзів, професії, і це часто впливає на їхнє здоров’я", - пояснив експерт.

Крім того, погане харчування є поширеним фактором ризику, а швидкий темп життя може спричинити більше стресу жінкам, ніж чоловікам.

Тому дотримання правильного харчування, зниження "поганого" холестерину та тримати у нормі артеріальний тиск є надзвичайно важливим для уникнути серцево-судинних хвороб в майбутньому.

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