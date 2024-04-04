Вони існують: лікар розповіла про жіночі презервативи та як їх використовувати

Як виникли

Винайшов жіночі (внутрішні) презервативи данський лікар Лассе Хессель (Lasse Hessel) наприкінці 1980-х.

Причиною створити такі кондоми стало насамперед поширене небажання чоловіків використовувати звичайний презерватив через "втрату чутливості та послаблення ерекції".

Також жіночі презервативи - гарний вибір для тих, хто хоче самостійно контролювати процес та бути певними в безпеці.

Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що виглядає цей контрацептив інакше, ніж чоловічий - має більший розмір і два кільця на кінцях. Закрите кільце (іноді м’який диск) вводиться всередину піхви аж до шийки матки та виконує функцію фіксації всередині.

Зовнішнє відкрите кільце розміщується на вульві та прикриває її частину - це також зменшує ризик передачі інфекцій. Вводити жіночий презерватив можна за певний час до сексу.

Зараз все більше цих контрацептивів виготовляють із латексу, який використовують для звичайних чоловічих презервативів.

Рівень надійності

Рівень надійності жіночих кондомів дещо нижчий, ніж у чоловічих - за ідеально правильного використання розриви чи інші проблеми можуть траплятися не більше ніж у 5% випадків (у чоловічих - до 1-2%).

Для жіночих презервативів працюють загальновідомі правила:

використовувати можна тільки один раз

купувати кондоми перевірених виробників

звертати увагу на термін придатності

перевіряти на наявність пошкоджень перед використанням

Разом із жіночими презервативами не зайвим буде використовувати лубрикант. Якщо виріб із латексу, то обов’язково на водній основі. Жирні речовини (зокрема масажні олійки, креми тощо) руйнують структуру латексу, що призводить до розривів матеріалу.

Лікар додала, що під час статевого акту з використанням жіночого презерватива важливо стежити, щоб від фрикцій (тертя) він не змістився, не потрапив повністю всередину піхви, не порвався.