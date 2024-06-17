Жінка втратила половину ваги свого тіла абсолютно без "тренажерки": як їй це вдалося

Як жінці вдалося схуднути

Нікола Вейкленд з Британії мала ризик розвитку серцево-судинних, запальних і аутоімунних захворювань. На щастя, вона відмовилася від фастфуду, покращила свій раціон і почала регулярно займатися спортом вдома.

Мати двох дітей побачила, що кілограми починають танути протягом чотирьох місяців після того, як дотримувалися плану харчування Goal Plans від MuscleFood.

Нікола працює медсестрою в лікарні, тож фастфуд був її улюбленою їжею протягом багатьох років.

На момент 33 років жінка важила 127 кілограмів і носила одяг 18 розміру.

Але тепер вона носить одяг 16 розміру та віддає перевагу здоровішій їжі, включаючи буріто на сніданок, печеню з рисом і куркою, білкову піцу та три закуски з високим вмістом білка на день.

"Мій звичайний день прийому їжі зазвичай складався з миски пластівців на сніданок, а потім або KFC, або McDonald’s на обід і вечерю. Я пробувала різні дієти та підрахунок калорій, але оскільки в мене не було часу чи сил готувати їжу, жодна з них мені не підійшла", - поділилася Нікола.

Нікола скинула майже половину своєї ваги (Скриншот)

Як харчувалася британка

Плани харчування допомогли медсестрі змінити своє здоров’я, завдяки поживній їжі та здоровим закускам.

"Замість того, щоб зосереджуватися на цифрах на вагах, я більше цікавилася тим, як покращаться мої внутрішні показники здоров’я, коли я схудну. Коли з’явилися мої перші результати аналізу крові, я була здивована, дізнавшись, що мій рівень омега-6 був у нездоровому діапазоні, що означало, що я буду піддаватися ризику серйозних серцевих та аутоімунних захворювань, які, як мама двох дітей, викликали велике занепокоєння для мене", - розказала вона.

Річ не тільки у зовнішньому вигляді, а в тому, що ожиріння призводить до дуже серйозних проблем зі здоров'я та впливає на всі внутрішні органи.

Нікола притримується здорового харчування, а не голодування та стала прикладом для своїх дітей та чоловіка.

Результати схуднення за 4 місяці (Скриншот)