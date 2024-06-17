Жінка втратила половину ваги свого тіла абсолютно без "тренажерки": як їй це вдалося

Британська медсестра скинула майже половину своєї ваги та змінила сукню на два розміри менше.
Як жінці вдалося це зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Нікола Вейкленд з Британії мала ризик розвитку серцево-судинних, запальних і аутоімунних захворювань. На щастя, вона відмовилася від фастфуду, покращила свій раціон і почала регулярно займатися спортом вдома.
Мати двох дітей побачила, що кілограми починають танути протягом чотирьох місяців після того, як дотримувалися плану харчування Goal Plans від MuscleFood.
Нікола працює медсестрою в лікарні, тож фастфуд був її улюбленою їжею протягом багатьох років.
На момент 33 років жінка важила 127 кілограмів і носила одяг 18 розміру.
Але тепер вона носить одяг 16 розміру та віддає перевагу здоровішій їжі, включаючи буріто на сніданок, печеню з рисом і куркою, білкову піцу та три закуски з високим вмістом білка на день.
"Мій звичайний день прийому їжі зазвичай складався з миски пластівців на сніданок, а потім або KFC, або McDonald’s на обід і вечерю. Я пробувала різні дієти та підрахунок калорій, але оскільки в мене не було часу чи сил готувати їжу, жодна з них мені не підійшла", - поділилася Нікола.
Нікола скинула майже половину своєї ваги (Скриншот)
Плани харчування допомогли медсестрі змінити своє здоров’я, завдяки поживній їжі та здоровим закускам.
"Замість того, щоб зосереджуватися на цифрах на вагах, я більше цікавилася тим, як покращаться мої внутрішні показники здоров’я, коли я схудну. Коли з’явилися мої перші результати аналізу крові, я була здивована, дізнавшись, що мій рівень омега-6 був у нездоровому діапазоні, що означало, що я буду піддаватися ризику серйозних серцевих та аутоімунних захворювань, які, як мама двох дітей, викликали велике занепокоєння для мене", - розказала вона.
Річ не тільки у зовнішньому вигляді, а в тому, що ожиріння призводить до дуже серйозних проблем зі здоров'я та впливає на всі внутрішні органи.
Нікола притримується здорового харчування, а не голодування та стала прикладом для своїх дітей та чоловіка.
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