Жінка щовечора влаштовувала сусідам "голе шоу" і навіть не здогадувалася про це (відео)

Як красуня стала "голою сусідкою"

Красуня-блогерка Мег Ніл розповіла в TikTok, що вона стала "голою сусідкою", за якою довго спостерігали, але нічого не говорили...

Дівчина поділилася відео, в якому стверджує, що вона мимоволі стала об’єктом пліток серед своїх сусідів. Спливло чимало часу, перш ніж вона зрозуміла, що сусіди могли бачити її оголеною понад півтора року.

Мег довго влаштовувала "голе шоу" (скриншот)

Мег живе в Атланті, штат Джорджія, США. Вона цілком серйозно думала, що може залишити жалюзі відкритими, тому що дерево закривало її вікно.

Але виявилося, що вид був закритий лише для того, щоб вона дивилася назовні, а не для тих, хто дивився всередину...

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Коли вона знімала себе, стоячи в рушнику, вона пояснила: "Я живу в своїй нинішній квартирі вже близько півтора року, і я весь час виходжу такою, у всій своїй красі".

"Тож півтора року я влаштовую своїм сусідам безкоштовне шоу. Я - гола сусідка", - з усмішкою каже Мег..

Мег каже, що дізналася про свою помилку, коли хлопець із сусіднього будинку розповів їй правду.

"Він міг повністю бачити мою квартиру вночі. Він справді думав, що я просто усвідомлюю це, і мені байдуже", - ділиться дівчина.

Користувачі TikTok сказали, що сусідам Мег пощастило, що вони отримали такий гарний "краєвид".