Жінка вагою 157 кілограмів скинула більше половини: як їй вдалося схуднути

40-річна жінка важила 157 кілограмів до свого схуднення та була в депресії через свою вагу. Ще з дитинства вона звикла заїдати стрес та дуже мало рухатися.
Як Беккі Кувер скинула 72 кілограми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.
У Беккі були проблеми з вагою, починаючи з 16 років. Їй зробили операцію на спині, щоб усунути проблеми, пов’язані з вагою, і її хірург сказав, що якщо вона не почне худнути, їй знадобиться повний спондилодез.
Рівень цукру в крові, холестерину, артеріального тиску та частоти серцевих скорочень у неї були високими. Вона була у депресії, погано спала.
"Я рентгентехнік, і мені просто не вистачало сил постійно бігати туди-сюди, щоб обслуговувати пацієнтів", - жалілася вона.
Ходити пішки
Перше, що зробила Беккі, вона почала ходити пішки і з часом додала більше вправ міру того, як її фізична форма покращилася. Вона збільшила швидкість і відстань та записалася в місцевий тренажерний зал.
Вона повільно займалася на еліптичному тренажері, а потім підключила тренування з обтяженнями.
Тепер вона займається щоранку та ходить у спортзал п’ять днів на тиждень. Вона покладається на цитату для мотивації: нічого не зміниться, якщо ти цього не зміниш.
"На вихідних я гуляю. Коли я виходжу на природу, моя психічна стабільність набагато краща. Мій настрій кращий, я краще сплю", - каже вона.
Окрім прогулянок біля свого дому в Панксатоні, штат Пенсильванія, американка любить поратися в саду, їздити на велосипеді, проводити час з собакою.
Заміна ультраоброблених продуктів
Вона замінила цукор і оброблені комфортні продукти на більш здорові варіанти Беккі також переглянула свою дієту, скоротивши або виключивши солодкі безалкогольні напої, шоколад, оброблену їжу, хліб і вуглеводи.
"Я відмовилася від додавання цукру. Я не їм нічого солодкого, як-от печиво чи тістечка, якщо це не особливий випадок", - розповіла вона.
Жінка обмежила споживання калорій до 1200 на день і з часом почала періодичне голодування. Зазвичай вона пропускає сніданок, їсть тунець і крекери на обід, а на вечерю їсть білок і овочі.
Нагадаємо, що чоловік скинув 6 кг жиру на животі всього за місяць, відмовившись від звичайної соціальної звички.
Також ми розповідали про те, як жінка скинула майже 20 кг за чотири місяці, завдяки цим нескладним змінам.