Жінка вагою 157 кілограмів скинула більше половини: як їй вдалося схуднути

Як Бетті Кувер скинула половину своєї ваги

У Беккі були проблеми з вагою, починаючи з 16 років. Їй зробили операцію на спині, щоб усунути проблеми, пов’язані з вагою, і її хірург сказав, що якщо вона не почне худнути, їй знадобиться повний спондилодез.

Рівень цукру в крові, холестерину, артеріального тиску та частоти серцевих скорочень у неї були високими. Вона була у депресії, погано спала.

"Я рентгентехнік, і мені просто не вистачало сил постійно бігати туди-сюди, щоб обслуговувати пацієнтів", - жалілася вона.

Так виглядала Беккі до схуднення (Скриншот)

Ходити пішки

Перше, що зробила Беккі, вона почала ходити пішки і з часом додала більше вправ міру того, як її фізична форма покращилася. Вона збільшила швидкість і відстань та записалася в місцевий тренажерний зал.

Вона повільно займалася на еліптичному тренажері, а потім підключила тренування з обтяженнями.

Тепер вона займається щоранку та ходить у спортзал п’ять днів на тиждень. Вона покладається на цитату для мотивації: нічого не зміниться, якщо ти цього не зміниш.

"На вихідних я гуляю. Коли я виходжу на природу, моя психічна стабільність набагато краща. Мій настрій кращий, я краще сплю", - каже вона.

Окрім прогулянок біля свого дому в Панксатоні, штат Пенсильванія, американка любить поратися в саду, їздити на велосипеді, проводити час з собакою.

Беккі схудла на 72 кілограми (Скриншот)

Заміна ультраоброблених продуктів

Вона замінила цукор і оброблені комфортні продукти на більш здорові варіанти Беккі також переглянула свою дієту, скоротивши або виключивши солодкі безалкогольні напої, шоколад, оброблену їжу, хліб і вуглеводи.

"Я відмовилася від додавання цукру. Я не їм нічого солодкого, як-от печиво чи тістечка, якщо це не особливий випадок", - розповіла вона.

Жінка обмежила споживання калорій до 1200 на день і з часом почала періодичне голодування. Зазвичай вона пропускає сніданок, їсть тунець і крекери на обід, а на вечерю їсть білок і овочі.