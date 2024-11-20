Жінка вагою 157 кілограмів скинула більше половини: як їй вдалося схуднути
40-річна жінка важила 157 кілограмів до свого схуднення та була в депресії через свою вагу. Ще з дитинства вона звикла заїдати стрес та дуже мало рухатися.
Як Беккі Кувер скинула 72 кілограми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.
Як Бетті Кувер скинула половину своєї ваги
У Беккі були проблеми з вагою, починаючи з 16 років. Їй зробили операцію на спині, щоб усунути проблеми, пов’язані з вагою, і її хірург сказав, що якщо вона не почне худнути, їй знадобиться повний спондилодез.
Рівень цукру в крові, холестерину, артеріального тиску та частоти серцевих скорочень у неї були високими. Вона була у депресії, погано спала.
"Я рентгентехнік, і мені просто не вистачало сил постійно бігати туди-сюди, щоб обслуговувати пацієнтів", - жалілася вона.
Так виглядала Беккі до схуднення (Скриншот)
Ходити пішки
Перше, що зробила Беккі, вона почала ходити пішки і з часом додала більше вправ міру того, як її фізична форма покращилася. Вона збільшила швидкість і відстань та записалася в місцевий тренажерний зал.
Вона повільно займалася на еліптичному тренажері, а потім підключила тренування з обтяженнями.
Тепер вона займається щоранку та ходить у спортзал п’ять днів на тиждень. Вона покладається на цитату для мотивації: нічого не зміниться, якщо ти цього не зміниш.
"На вихідних я гуляю. Коли я виходжу на природу, моя психічна стабільність набагато краща. Мій настрій кращий, я краще сплю", - каже вона.
Окрім прогулянок біля свого дому в Панксатоні, штат Пенсильванія, американка любить поратися в саду, їздити на велосипеді, проводити час з собакою.
Беккі схудла на 72 кілограми (Скриншот)
Заміна ультраоброблених продуктів
Вона замінила цукор і оброблені комфортні продукти на більш здорові варіанти Беккі також переглянула свою дієту, скоротивши або виключивши солодкі безалкогольні напої, шоколад, оброблену їжу, хліб і вуглеводи.
"Я відмовилася від додавання цукру. Я не їм нічого солодкого, як-от печиво чи тістечка, якщо це не особливий випадок", - розповіла вона.
Жінка обмежила споживання калорій до 1200 на день і з часом почала періодичне голодування. Зазвичай вона пропускає сніданок, їсть тунець і крекери на обід, а на вечерю їсть білок і овочі.
Нагадаємо, що чоловік скинув 6 кг жиру на животі всього за місяць, відмовившись від звичайної соціальної звички.
Також ми розповідали про те, як жінка скинула майже 20 кг за чотири місяці, завдяки цим нескладним змінам.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.