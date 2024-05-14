Жінка скинула 57 кг за 13 місяців, завдяки одній "суперечливій" дієті: що вона їла

Як британка скинула вагу

Весь цей час жінка дотримувалася дуже низькокалорійної, суперечливої ​​Кембриджської дієти, також відомої як дієта 1:1.

"Я обожнюю солодке, це моя реальна проблема, я не можу втриматися, коли бачу смаколики", - розповідала раніше Веріті.

Вона відмовилася від величезних порцій на користь трьох прийомів їжі з високим рівнем білка.

Веріті з Ліверпуля має сина, за її словами, вона завжди боролася зі своєю вагою. Навіть шопінг був для неї випробуванням, бо вона пітніла та задихалася.

Вона обожнювала солодкі лікери, такі як Бейліс, цукерки з алкоголем, жирні пироги з м'ясом, пудинги.

Бамбурі пообіцяла, що 2020 рік буде для неї останнім Різдвом з надмірною вагою. Вона дотрималася слова.

Так виглядала Веріті до схуднення (Скриншот)

"Я намагалася сидіти на дієті незліченну кількість разів. Однак цього разу я була твердо налаштована дотримуватися цього", - згадує жінка.

У своїй найважчій вазі Бамбурі важила 135 кілограмів. Вона сказала, що скинула 5 кг за перший тиждень на кембриджській дієті та 12 кг за перший місяць.

Британка скинула майже 57 кг за 13 місяців (Скриншот)

У чому полягає Кембриджська дієта

План екстремального харчування, розроблений у 1960-х роках, базується на споживанні продуктів з обмеженою калорійністю, таких як коктейлі та супи. Експерти з питань харчування вже давно висловлюють занепокоєння щодо безпеки дієти, особливо її етапів, які базуються на "голодуванні".

Популярна Кембриджська дієта передбачає кілька варіацій, які мають свою чітко визначену добову калорійність. Таким чином, при дотриманні даної системи харчування людина може вживати від 415 калорій в день до 1500 і більше.