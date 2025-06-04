Жінка скинула 50 кг під час менопаузи: розкрито секрет неймовірного схуднення

Американка Джанет Аллен у 55 років важила близько 136 кілограмів. Під час менопаузи жінці вдалось скинути 50 кілограмів завдяки дієвій пораді медсестри та спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Як зайва вага шкодила здоров'ю жінки

Десятиліттями Аллен боролася зі своєю вагою. Вона досі пам’ятає, як у вісім років продавець у магазині зауважив, яка вона "пухкенька". У 20 років вона ненадовго контролювала свою вагу за допомогою дієти та фізичних вправ, але насичене життя у 30 років ускладнювало ставити здоров'я на перше місце.

"Шлюб, дитина, стресова кар’єра продавця з великою кількістю подорожей - мені доводилося жонглювати всім, крім себе. Моя вага накопичувалася й накопичувалася, поки я не наблизилася до 136 кілограмів у свої 55 років", - сказала вона..

Окрім впливу на її мобільність, вага також впливала на її здоров'я іншими способами:

через апное сну їй доводилося покладатися на спеціальні апарати

їй потрібні були ліки для контролю високого кров'яного тиску

у неї боліли коліна та ноги від болю в суглобах

Чоловік жінки дуже активний - він бігає, піднімає тяжкості, їздить на велосипеді, ходить у походи та грає в гольф.

"Я почала думати, якою буде наша спільна пенсія, якщо він захоче подорожувати, досліджувати міста, а я не зможу цього робити. Я навіть не хотіла сідати в літак, бо більше не могла поміститися на місцях", - розповіла жінка.

Джанет Аллен до схуднення (фото: today.com)

Що стало поштовхом до боротьби з вагою

Восени 2020 року Аллен відвідала медсестру, якій розповіла, що намагалася схуднути та рухаючись якомога більше, але це не спрацювало.

"Вона була першим медичним працівником, який справді почувався комфортно, говорячи про вагу. Замість того, щоб ігнорувати її труднощі, медсестра поставила важливе запитання: "Як і чому ви їсте?" - пригадала Аллен.

Саме це питання "запалило лампочку" в її мозку. Як виявилось, вона була "емоційним їдцем", тягнулась до їжі, коли була у стресі чи тривозі.

Тому медсестра порадила їй препарат, який міг би допомогти стримати тягу до їжі, щоб їй було легше виробити здоровіші харчові звички.

Протягом місяця Аллен почала помічати зміни у своїх стосунках з їжею та в тому, як вона з нею справлялася. Вона виявила, що може робити паузи між переживанням стресу та потягом до їжі.

Під час цієї паузи вона може:

прогулятись сама або з собакою

випрати білизну

зателефонувати доньці або подрузі

Завдяки меншій залежності від їжі вона змогла внести деякі корисні зміни у свій раціон:

не вживає кофеїну, алкоголю та штучних підсолоджувачів

в її будинку немає шкідливої їжі

їсть страви з високим вмістом білка з великою кількістю фруктів та овочів

Вона почала багато ходити

Аллен спочатку пройшла лише один квартал, потім два. Вона та її донька ходили разом та збільшили тривалість прогулянок до півтори години. Донька Аллен також схудла і покращила своє здоров'я.

Розмовляючи під час прогулянок, вони підтримували одне одного та зближувалися.

Коли Аллен покращила свою фізичну форму, вона додала більше фізичних вправ. Зараз вона тренується та регулярно виконує силові тренування. Йога допомагає їй залишатися гнучкою та рухливою.

У Аллен більше немає апное сну, проблем з тиском та болів у суглобах. Вона знову живе повноцінним життям - подорожує, грає в гольф та цінує свою фізичну та психічну силу.