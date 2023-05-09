Жінка помила голову кока-колою та показала, що вийшло (відео)

Навіщо треба мити голову кока-колою

Ви мрієте мати гарне волосся, але реальність сумніша? Якщо у вас в'яле, тьмяне волосся, а ви мрієте про об'єм і блиск - то цей лайфхак для вас. Як виявилося, миття волосся колою може принести велику користь.

Часте миття, фарбування, випрямлення та завивка не приносять нашому волоссю ніякої користі. На щастя, є простий продукт, який може змінити все, і у вас, мабуть, вже є пляшечка з ним у холодильнику.

Жінка показала, як мити голову колою

Бьюті-блогер Елко показала лайфхак, як помити кока-колою волосся та отримати відмінний результат. Для цього вам потрібно дві півлітрові пляшечки напою та вода, щоб промити волосся.

Візьміть миску, куди ви зможете помістити ваше волосся, і полийте його кока-колою. Потім промийте водою та висушіть. Після цього ви отримаєте чудовий об'єм шевелюри!

Для чого ще може стати в пригоді кока-кола

Чи знаєте ви, що кола насправді корисна для багатьох речей. Ви можете використовувати її, наприклад, для очищення чайника від накипу або очищення унітазу.

Зважаючи на все, популярний напій настільки "хімічний", що може очищати речі. Ви також можете використовувати його для видалення жувальної гумки з волосся (або волосся ваших дітей). Наповніть миску кока-колою і покладіть у неї пасмо волосся з жувальною гумкою. Залиште на деякий час, і ви побачите, як легко видалити жувальну гумку.