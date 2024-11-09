Жінка народилася без піхви та дізналася про це лише тоді, коли спробувала зайнятися сексом

Еллі Хенслі з Беркширу народилася з дуже рідкісним синдромом - Майера-Рокітанського-Кюстера-Хаузера (MRKH). І до 16 років вона не знала про свій діагноз. Еллі поїхала зі своїм бойфрендом на відпочинок, де з'ясувалося, що вони не можуть зайнятися сексом.

Що це за синдром, як Еллі вдалося налагодити своє життя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

У 16 років Еллі Хенслі вирішила втратити цноту зі своїм бойфрендом, але виявила, що її організм не функціонує належним чином. Досвід був невдалим та дуже болісним, що змусило Еллі та її партнера відмовитися від спроб статевого акту.

"Це просто не спрацювало. Він просто не міг помістити свій пеніс у мою вагіну, тому що її там не було", - розповіла дівчина.

Вона звернулася до лікарів і була шокована діагнозом, який їй поставили. Синдром Майера-Рокітанського-Кюстера-Хаузера - це розлад, який вражає репродуктивну систему і призводить до нерозвиненості або відсутності піхви та матки, попри нормальний зовнішній вигляд. Лапароскопія підтвердила цей діагноз, поки Еллі була під наркозом.

Зараз Еллі вже 43 роки й звісно, її життя перевернулося у 16 років, коли з'ясувалося, що у неї немає не тільки піхви, а й матки. Тобто, вона не мала можливості не тільки займатися сексом, але й народжувати біологічних дітей.

Лікарі створили їй штучну піхву, щоб вона мала можливість насолоджуватися сексуальними стосунками. Для Еллі це питання було важливим, бо це була не просто можливість займатися сексом, але й відновлення контролю та влади нас своїм організмом та життям.

Під наглядом лікарів вона майже рік використовувала вагінальні розширювачі для створення вагіни. Це включало процедури з введення трубок у ямку двічі на день протягом 20 хвилин, натискаючи, поки не побіліють кісточки.

Синдром MRKH вражає 1 з 5000 жінок і призводить до відсутності або серйозного недорозвинення матки, шийки матки та вагінального каналу.

Еллі народилася без піхви та матки (фото: Daily Star)

Зараз Еллі - письменниця. Вона видала декілька книжок, серед яких є й мемуари про її життєвий досвід.

"У юності мені казали: "Ти зустрінеш чоловіка, займешся сексом з ним, його сперма попаде у твій ембріон, у вас буде дитина, ти станеш щасливою дружиною". Я була настільки збентежена тим, як виглядатиме моє майбутнє, якщо я не зможу стати матір'ю, дружиною, що я пішла на шлях саморуйнування. Замість того, щоб шукати шлях до жіночності", - писала вона.

Еллі вдавала, що у неї менструація, вона робила тести на вагітність, щоб знати, як це відчувається, запам'ятовувала засоби контрацепції, щоб якщо її спитають - могла б вдавати, що приймає таблетки.

Але цей сумбурний та складний шлях вже позаду. Зараз вона називає себе "Бріджит Джонс світу вагіни" і допомагає іншим жінкам. Вона веде подкаст і наголошує на необхідності відкритих дискусій про жіночу анатомію.