Жінка народила свою 8-му дитину після того, як лікарі поставили діагноз "безпліддя"
Львів'янці Вірі Войтків нещодавно виповнилося 40 років. І вона багатодітна мати - вона народила вже свою 8-му дитину. Але шлях до материнства був у неї нелегкий і у 20 років лікарі поставили їй невтішний діагноз - безпліддя.
Про неймовірну жінку та маму 8-ми дітей розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Перше медичне об'єднання Львова у Facebook.
Віра Войтків заміж вийшла рано - у 18 років. І одразу захотіла стати мамою. Вона з дитинства любить доглядати за малюками. Жінка розповіла, що в юності збирала у своєму селі на Львівщині всіх діточок та організовувала для них забави.
Перші дві вагітності Віри закінчилися невдало - вона втрачала свої ненароджених крихіток на 14-15 тижні вагітності. А у 20 років лікарі поставили молодій жінці невтішний діагноз - безпліддя.
На деякий час Віра перестала займатися репродуктивним питанням, бо хотіла дати своєму виснаженому організму перепочити - фізично та психологічно.
Однак від мрії про материнство вона не відмовилася і міркувала так:
"Якщо все-таки буде Божа воля на те, аби я була мамою, то дітей буде багато".
Якось під час медичного догляду Віра взнала, що знову при надії. Через негативний досвід перших вагітностей, жінка боялася зробити зайвий рух, аби не нашкодити. І ставилася до свого тіла, як до крихкої вази. І у 21 рік вона таки стала мамою!
"У перші дні після народження первістки мені здавалося, що то сон. Я не вірила, що змогла виносити та народити. Щастю не було меж!" - зізнається жінка.
І мрія Віри здійснилася. Одне за одним вона народила семеро діточок. А нещодавно вона стала мамою восьмого разу. Донька Амелія з'явилася на світ у Лікарні Святої Анни. Вага крихітки при народженні - 3500 г, зріст - 53 см. Тепер у Віри шість дівчаток та двоє хлопчиків.
Віра стала мамою 8-ми дітей після того, як їй поставили діагноз "безпліддя" (фото: facebook.com/1tmolviv)
Жінка зізнається, що кожна вагітність є особливою і під час кожної тривоги її не полишала. Однак в цій лікарні вона народила вже п'яту дитину, бо довіряє своїй лікарці, з якою знайома вже 12 років.
"У нас особливий зв'язок. Інколи вона передчуває те, що мені потрібна консультація і телефонує швидше, аніж я їй. Коли поруч лікар з багаторічним стажем, страх зникає", - додає Віра.
У Віри шість донечок та 2 синочки (фото: facebook.com/1tmolviv)
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