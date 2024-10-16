Жінка надіслала матері фото своїх вбивць незадовго до гибелі: на знімку були не люди

29-річна Ребека Морріс вигулювала ввечері собаку на полі в Літтлторпі, Лестершир. На тому ж полі вона отримала смертельне поранення та загинула.

Під час прогулянки з песиком породи чихуахуа Зеро вона надіслала матері фотографію, яку зробила на полі та підписала: "Корови". І вже за деякий час Бекі перестала відповідати на текстові повідомлення.

Перелякані батьки кинулися шукати доньку на тому полі, що було зображене на фото. Вони знайшли її пораненою і викликали екстрену медичну допомогу.

До приїзду лікарів, місцевий фермер Гай Гаттон та інші жителі села робили жінці серцево-легеневу реанімацію. Але попри всі зусилля медиків, серце Ребеки зупинилося о 23:21.

Перші версії - дівчину хтось вбив або побив та наніс їй смертельні поранення. Однак слідство виявило абсолютно шокуючу правду.

Останнє повідомлення Бекі, яке вона надіслала матері (скриншот)

Судово-медичний патологоанатом доктор Майкл Біггс, який проводив посмертну експертизу, сказав, що травми міс Морріс "відповідають слідам копит від витоптування".

У суді він пояснив, що жінка отримала травматичні ушкодження та садна верхньої частини грудної клітки та лівого плеча.

"Було велике пошкодження печінки, що призвело до сильної внутрішньої кровотечі. Це головна причина смерті Бекі", - додав лікар.

Також він зауважив, що кількість травм була не настільки великою, щоб, на його думку, було залучено все стадо. Скоріше за все, це був відносно короткий інцидент за участю однієї корови.

"Інших травм, які б свідчили про причетність іншої особи, не було. Усі травми пов'язані з витоптуванням худоби. Тип і розташування травм у цьому випадку для мене вказували на щось інше, наприклад на важку істоту, наприклад корову", - підкреслив Біггс.

"Вона була чудовою, милою дівчиною. Вона була доброю, співчутливою та завжди всіх слухала", - розповів батько, Девід Морріс.

Свідків трагедії розшукує поліція і зараз невідомо, чому корова зненацька кинулася на людину та завдала їй численних травм. Також невідома доля собаки Зеро.

Жінка стала жертвою дуже мирних тварин під час прогулянки (фото з архіву батьків)