Жінка майже нічого не їла протягом 100 днів, щоб схуднути: що з нею сталося

Британка Бріджит вирішила скинути зайву вагу та сіла на дуже сувору дієту на 101 день. Протягом цього часу жінка харчувалася незбалансовано та з великими обмеженнями, що помітно зашкодило її здоров'ю.

Про це розповідають на сайті Daily Mail.

Деталі вбивчої дієти

У своїй програмі зі схуднення протягом перших двох тижнів Бріджит було заборонено їсти будь-що. Отримувати енергію вона могла лише з трав'яних напоїв, де міститься всього лише 250 калорій.

Такої кількості катастрофічно мало для живлення організму та його нормального функціонування. Жінка згадує, що від голоду їй хотілося з'їсти буквально що-небудь, тому вона навіть облизувала посуд, де була їжа.

Решту 87 днів вона повинна була обмежуватися 50 грамами їжі на день. Це могла бути курка, варене яйце або половина свіжого огірка.

Про таку сувору дієту Бріджит прочитала в одному з тамтешніх журналів. У статті були представлені позитивні відгуки тих жінок, які спробували її.

Бріджит провела над собою жахливий експеримент зі схудненням (фото: dailymail.co.uk)

Минув певний час, і жінка почала відчувати погіршення самопочуття. Пізніше лікарі скажуть їй, що через таке екстремальне голодування її тіло почало "з'їдати" серцевий м'яз, щоб отримати бодай якусь енергію.Це супроводжувалося болем у грудях.

Бріджит розповідає, що така дієта зацікавила її не лише через схуднення, а й через можливість очистити свій організм зсередини. Варто додати, що детоксикація вже продумана в "налаштуваннях" нашого тіла шляхом видільних систем.

Пізніше вона вдалася до духовних практик і вчилася правильно дихати. Для цього жінка цілий тиждень спала із заклеєним скотчем ротом, щоб кисень надходив до мозку лише через ніс. За її переконаннями, це повинно було покращити кровообіг.

"Я терпіла кілька ночей, але стрічка зривала стільки шкіри щоразу, коли я знімала її, задихаючись. Я хвилювалася, що в кінцевому підсумку залишиться шрам", - розповідає жінка.

Зрештою такі небезпечні "ігри" зі своїм тілом могли призвести до летальних наслідків...

Наразі Бріджит відмовилася від таких суворих дієт. За пів року вона повернула свою вагу до норми, а ще написала книгу для жінок про бажання стати кращими та як це може зашкодити.