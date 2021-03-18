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Жил с неправильным диагнозом: во Львове подросток не мог ходить из-за редкой болезни

Новина українською → Львов, Четверг 18 марта 2021 13:27
Жил с неправильным диагнозом: во Львове подросток не мог ходить из-за редкой болезни Во Львове прооперировали подростка с редкой болезнью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Во Львове 17-летнему подростку с редкой болезнью сделали операцию. Парень всю жизнь жил с неправильным диагнозом. Изначально врачи считали, что у него ДЦП, а потом его мать увидела по ТВ девушку с похожими симптомами, но другой болезнью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Владимир сдал анализы, которые подтвердили, что у него редкое заболевание - торсионная дистония. При этом врачи говорят, что его очень сложно диагностировать.

Ранее парень был прикован к постели, он с трудом шевелил ногами. Кардинальные перемены произошли после того, как врач назначил правильное лечение. После лечения он начал двигаться и говорить. Теперь готовится к своим первым шагам в жизни.

"Он нам выписал таблетки и сказал идите домой, если будут изменения, звоните. Мы поехали домой, выпили таблеточку, он начал вставать, руки поднимать. Мы всю ночь не спали с мужем", - поделилась радостной новостью мама парня Иванна Прыриз.

Женщина также рассказала, что была во многих больницах и нигде не могли установить правильный диагноз.

Впереди у Владимира еще одна операция. Ему должны установить нейростимулятор мозга. Он должен помочь ему быстрее зажить полноценной жизнью.

Во Львове прооперировали подростка с редкой болезнью (видео: YouTube)

Напомним, в Хмельницком врачи поставили пациенту неправильный диагноз и удалили вместо опухоли здоровый глаз.

Ранее украинские врачи первыми в мире провели операцию по удалению гигантской опухоли глаза.

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