Жил с неправильным диагнозом: во Львове подросток не мог ходить из-за редкой болезни
Во Львове 17-летнему подростку с редкой болезнью сделали операцию. Парень всю жизнь жил с неправильным диагнозом. Изначально врачи считали, что у него ДЦП, а потом его мать увидела по ТВ девушку с похожими симптомами, но другой болезнью.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Владимир сдал анализы, которые подтвердили, что у него редкое заболевание - торсионная дистония. При этом врачи говорят, что его очень сложно диагностировать.
Ранее парень был прикован к постели, он с трудом шевелил ногами. Кардинальные перемены произошли после того, как врач назначил правильное лечение. После лечения он начал двигаться и говорить. Теперь готовится к своим первым шагам в жизни.
"Он нам выписал таблетки и сказал идите домой, если будут изменения, звоните. Мы поехали домой, выпили таблеточку, он начал вставать, руки поднимать. Мы всю ночь не спали с мужем", - поделилась радостной новостью мама парня Иванна Прыриз.
Женщина также рассказала, что была во многих больницах и нигде не могли установить правильный диагноз.
Впереди у Владимира еще одна операция. Ему должны установить нейростимулятор мозга. Он должен помочь ему быстрее зажить полноценной жизнью.
Во Львове прооперировали подростка с редкой болезнью (видео: YouTube)
Напомним, в Хмельницком врачи поставили пациенту неправильный диагноз и удалили вместо опухоли здоровый глаз.
Ранее украинские врачи первыми в мире провели операцию по удалению гигантской опухоли глаза.