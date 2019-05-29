Жестокость не знает границ: в Днепре щенка привязали веревкой к железнодорожным путям

Волонтеры обнаружили щенка, когда он истекал кровью
В Днепре изверги привязали веревкой щенка к железнодорожным путям. Собаку в жутком состоянии нашла девушка и отвезла его на такси в ветеринарную клинику. Об этом сообщили на странице сообщества защиты животных "Ковчег" в социальной сети Facebook.
Привязанному щенку отрезало переднюю лапку и к тому моменту, когда его обнаружили, он уже потерял много крови. Девушка, которая обнаружила покалеченного щенка, связалась с волонтерами, и они помогли ей доставить собаку в ветеринарную клинику.
После тщательного осмотра ветеринары сообщили, что попытаются спасти ему лапу и назначили экстренную операцию.
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Ветеринары попытаются спасти щенку лапу (facebook.com/КОВЧЕГ Общество Защиты Животных (Днепр)
Как рассказали волонтеры, этот щенок в Карунах был не один. Накануне зоозащитники нашли еще двух малышей. Предположительно, пострадавший щенок и найденные ранее – из одного помета.
Кроме того, зооволонтеры опубликовали реквизиты для сбора помощи покалеченному щенку и сообщили, что будут искать для него донора в том случае, если ветеринары не смогут спасти лапку.
Скриншот поста (facebook.com/КОВЧЕГ Общество Защиты Животных (Днепр)
В социальной сети пользователи отреагировали на ситуацию и высказались по поводу изверга, который совершил такое со щенком. Также многие перечислили средства, чтобы оплатить операцию.
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