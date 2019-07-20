Зверское убийство подо Львовом: неадекват изувечил женщину и спрятал тело в лесополосе

Подо Львовом произошло жестокое убийство женщины, которое совершил 26-летний житель Сокольского района. О жутком инциденте сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что 13 июня в полицию обратилась жительница города Сосновка с заявлением об исчезновении своей 51-летней дочери. По словам заявительницы, женщина, которая являлась работницей одного из предприятий в Червонограде, не вернулась домой после ночной смены.

Убийство женщины под Львовом (фото: Нацполиция)

Пропавшую объявили в розыск, а 16 июля ее тело было найдено в лесополосе возле села Волсвин. Причастного к убийству мужчину задержали при попытке пересечения государственной границы Украины с Россией. Ювелирные изделия, снятые с тела погибшей женщины, были изъяты.

Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Убийце грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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