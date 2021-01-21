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Жестокое убийство в Одессе: всплыли новые детали преступления

Автор: Анна Шиканова

В Одессе 20 января произошло жуткое убийство. На улице Небесной Сотни мужчина убил собственного отца и еще одного человека, чья личность не установлена. Его задержали на улице, в руках у убийцы был нож, отрезанная голова, а сам он был обмотан внутренними органами человека.

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Как рассказал корреспондент ТСН Сергей Остапчук, жители улицы Небесной Сотни сообщили новые детали жуткого убийства. Шум подняли люди, которые увидели мужчину с окровавленной головой в руках и обмотанного внутренними органами. Этой головой он начал стучать по машине местной жительницы, она в ужасе сразу уехала. Потом, по словам очевидцев, он этой головой начал разбивать и другие машины.

Соседи странного парня видели редко, хотя подтверждают, что жил на этой улице. На вопрос о том, почему он совершил преступление, парень заявил, что "так надо было". Во время задержания полицией мужчина был буйным и находился в неадекватном состоянии. Его посадили в машину и отправили в отделение полиции.

С подозреваемым в совершении двойного убийства сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия и выясняются все обстоятельства трагедии. Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 2 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что суд вынес приговор по делу об убийстве Даши Лукьяненко.

А также рассказывали о том, что в суде объяснили, почему оправдали догхантера Святогора.

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