Жестокое убийство в Одессе: всплыли новые детали преступления

В Одессе 20 января произошло жуткое убийство. На улице Небесной Сотни мужчина убил собственного отца и еще одного человека, чья личность не установлена. Его задержали на улице, в руках у убийцы был нож, отрезанная голова, а сам он был обмотан внутренними органами человека.

Как рассказал корреспондент ТСН Сергей Остапчук, жители улицы Небесной Сотни сообщили новые детали жуткого убийства. Шум подняли люди, которые увидели мужчину с окровавленной головой в руках и обмотанного внутренними органами. Этой головой он начал стучать по машине местной жительницы, она в ужасе сразу уехала. Потом, по словам очевидцев, он этой головой начал разбивать и другие машины.

Соседи странного парня видели редко, хотя подтверждают, что жил на этой улице. На вопрос о том, почему он совершил преступление, парень заявил, что "так надо было". Во время задержания полицией мужчина был буйным и находился в неадекватном состоянии. Его посадили в машину и отправили в отделение полиции.

С подозреваемым в совершении двойного убийства сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия и выясняются все обстоятельства трагедии. Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 2 115 Уголовного кодекса Украины.

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