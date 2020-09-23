Жестокое убийство девушки-фармацевта в Одессе: появилось фото задержанного

В среду, 23 сентября, в одесской круглосуточной аптеке утром обнаружили тело молодой девушки-фармацевта. Экспертиза установила, что ей нанесли более 20 ножевых ранений. Полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Отмечается, что по предварительным данным, мотив убийства - корыстный. О задержании подозреваемого сообщил департамент уголовного розыска Украины в Telegram.

Убийца молодой девушки-фармацевта в Одессе (фото: Telegram-канал "Департамент уголовного розыска")

В Telegram-канале "Х**вая Одесса" рассказали, что по информации одной из сотрудниц этой сети аптек, подозреваемый в убийстве девушки был ревизором в этой сети. Также опубликованы его фото.

Убийца молодой девушки-фармацевта в Одессе (фото: Telegram-канал Х**вая Одесса")

Напомним, что трагический инцидент случился в ночь со вторника на среду на улице Академика Королева в помещении аптеки. При этом входные двери в аптеку в ночное время были закрыты.

Правоохранители предполагают, что убийца мог зайти в аптеку с другого входа, который находится со стороны подъезда. Они также думают, что злоумышленник знал обо всех нюансах работы сотрудников аптеки.

Ранее, в Тернополе жестоко убили завуча школы. Тело женщины обнаружила ее соседка. На трупе 54-летней жертвы полиция зафиксировала следы насильственной смерти. У нее были травмы головы и шеи.

Коллеги убитой говорят, что она была не просто человеком, а целым миром. Она всегда излучала энергичность и жизнерадостность.