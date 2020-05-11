Жестокое убийство девочки под Харьковом: на видео попал неизвестный мужчина

Убийство девочки под Харьковом (коллаж: РБК-Украина)

Татьяна Пьянова остается главной подозреваемой в убийстве 13-летней дочери Кристины

Убийство девочки под Харьковом может быть не так однозначно, как предполагалось ранее. В ночь трагедии, что произошла с 13-летней Кристиной Пьяновой, в доме был еще один мужчина. Этот человек попал на камеры видеонаблюдения, в то же время психиатры озвучили свою версию произошедшего. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Близкие семьи и соседи не верят в то, что произошло, и в то, что Татьяна могла совершить такое. А в соцсетях начали говорить, что мать девочки попросту подставили ее братья алкоголики и наркоманы. Ведь в этой семье женщины стали жертвами мужчин с зависимостями. Родной брат Татьяны, что живет на второй половине дома, злоупотреблял алкоголем, бил и унижал женщину. Двоюродный брат Татьяны в 2004 году под воздействием наркотиков убил отца и бабушку, в прошлом году он освободился после 15 лет заключения.

13-летняя Кристина училась в Подворском лицее в 6-м классе. О ребенке отзывались хорошо – она была старательной и трудолюбивой. В соцслужбах говорят, что претензий по тому, как заботились о ребенке в семье, у них не было.

В доме в день убийства, как оказалось, кроме Татьяны, Кристины, 40-летнего дяди девочки Антона, был еще один брат женщины – он глухонемой. Еще одного мужчину зафиксировала камера видеонаблюдения, но кто он – неизвестно.

Камеры также зафиксировали, что женщина гуляла с ножом и пакетом всю ночь по улицам, под утро она разделась. За это время она удалилась от дома на 6 километров. Рано утром 30 апреля ее задержали.

Чуть ли не все село говорит, что для Татьяны Кристина была смыслом жизни. Чтобы обеспечить девочку как можно лучше, женщина работала на трех работах. Никто не верит в произошедшее. Братья Татьяны говорить с журналистами отказываются, а в селе поговаривают о черной магии, ведь убийство произошло накануне Вальпургиевой ночи (с 30 апреля на 1 мая).

Отец убитой девочки и знакомые говорят, что в последнее время Татьяна вела себя не совсем адекватно. Рассказывала, что видит всех насквозь, а во сне к ней приходит отец. Психиатры допускают симптомы болезни, а в церквиговорят об одержимости. Врачи объясняют изменение состояние Татьяны весенним обострением.

Отметим, что в полиции Татьяну Пьянову по-прежнему называют главной подозреваемой в убийстве 13-летней дочери, которой она отрезала голову.

Убийство Кристины Пьяновой под Харьковом (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что Татьяна Пьянова неадекватно вела себя в суде, рассказывая о неком "своем боге", из-за которого она "пролила кровь и пронесла крест".