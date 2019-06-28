Жестокое убийство 5-летнего ребенка "копами": новые детали о полицейских

Убийство ребенка полицейскими под Киевом (фото: коллаж РБК-Украина)

Появились новые подробности о полицейских, которые виновны в смерти пятилетнего Кирилла

Убийство полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области произошло 31 мая, но новые подробности трагедии появляются до сих пор. Двое полицейских, которых обвиняют в убийстве мальчика принимали алкоголь в течение всех суток. Об этом заявил глава Государственного бюро расследований Роман Труба на Громадском.

Он рассказал, что бюро расследований поминутно установило местонахождение полицейских после совершения выстрела в ребенка. Правоохранители продолжали выпивать, они пили днем, вечером и даже ночью.

Убийство ребенка полицейскими под Киевом (видео: YouTube/Громадське Телебачення)

Кириллу прострелили голову из винтовки, врачи боролись за его жизнь, но ничего сделать не смогли, мальчик скончался в больнице 3 июня. При этом местная полиция сначала хотела "отмазать" своих сотрудников и выстраивала разные версии инцидента.

Похороны ребенка состоялись 5 июня. В начале церемонии бабушке мальчика стало плохо и ее увезла карета скорой помощи. Отец Кирилла также чуть не потерял сознание, но от госпитализации отказался. После того, как гроб понесли к кладбищу, по дороге стало плохо еще одной женщине.

Напомним, что появились фото и видео с рокового места, где застрелили ребенка. Соседи семьи показали, где в тот день гуляли восьмилетний Артем, пятилетний Кирилл и еще два мальчика.

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