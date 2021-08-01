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Жестокое избиение танцора-гея в Киеве: неадекват оказался военным УГО

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Киев, Воскресенье 01 августа 2021 22:26
Жестокое избиение танцора-гея в Киеве: неадекват оказался военным УГО Коллаж РБК-Украина: в Киеве танцора Дорофеевой избил военный УГО
Автор: Styler

Вчера, 31 июля, ночью в центре Киева мужчина избил танцора шоу-балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой. Парень попал в больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, что нападавший является военным Управления государственной охраны.

Об этом сообщило УГО на своей странице в Facebook.

"По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В УГО также отметили, что окажут всю необходимую помощь полиции по этому делу.

Стоит отметить, что в сети уже обнаружили фотографии нападавшего. Их нашли друзья потерпевшего. Также известно, что мужчину зовут Евгений Безпалий.

Жестокое избиение танцора-гея в Киеве: неадекват оказался военным УГО

Он удалился из всех социальных сетей, но его фото успели сохранить.

Жестокое избиение танцора-гея в Киеве: неадекват оказался военным УГОЖестокое избиение танцора-гея в Киеве: неадекват оказался военным УГО

"Этой стране необходимы всяческие гей-парады, манифесты и митинги, пока все подобные мудаки не поймут, что любой может быть любым и это не повод бить его головой об забор", - написала Анна Салата в Facebook.

Напомним, танцора Женю избили, когда он выходил из гей-клуба "Лифт". После избиения у парня произошло кровоизлияние в мозг. Врачи сделали трепанацию черепа и ввели его в медикаментозную кому.

Мы также писали о том, что в центре Черкасс байкеры избили молодую пару.

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